Primera Division - Nový trenér Valverde chce udělat Barcu ještě větší

Dnes 08:13 - Trenér Valverde byl oficiálně představen veřejnosti jako nový kouč Barcelony. El Txingurri, který během své hráčské kariéry již na Camp Nou působil, má velké ambice udělat ze současného týmu ještě úspěšnější. To znamená vyhrát určitě domácí Ligu a v Lize mistrů dojít dál než do čtvrtfinále...

Kontrakt podepíše až během čtvrtka. Do roku 2019. Před novináře předstoupil ale ještě předtím a z jeho slov bylo cítit nadšení a odhodlání posunout klub, v němž dvě sezóny působil coby hráč, zas o kousek dál.

„Je to velké štěstí a výsada, že si Barca vzpomněla na mě a nabídla mi tuto funkci,“ pronesl na své první tiskovce v nové funkci 53letý stratég.

„Budu se snažit, aby Barca byla ještě o něco větší, než momentálně je.“

„Moc se těším, je to obrovská výzva. Chci, aby fanoušci viděli mužstvo, které předvádí pěknou hru a užívali si to. Mým záměrem je, aby všechno pokračovalo ve stejné linii. A pokud se nám povede udělat krok dál, tím lépe. Snad se nám to podaří.“

Valverde také probral svoji hráčskou etapu u azulgranas. „Uteklo už spoustu času, teď jsem mnohem starší a je to etapa naprosto odlišná. Nyní jsem si mnohem víc vědom toho, co znamená tento krok, tehdy jsem byl ještě moc mladý.“

