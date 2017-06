Primera Division - Pokazil hlavu Cristiana a pustil se do další – Garetha Balea. A není o moc lepší

© as.com - Ani socha Balea se nepovedla o moc víc než Ronaldova

0 Líbilo se

31.05. - Není to tak dávno co při příležitosti přejmenování mezinárodního letiště na Madeiře odhalili místní občané sochu Cristiana Ronalda, která se umělci Emanuelovi Santosovi příliš nepovedla. A nyní tento autor předvedl další výtvor, jeho spoluhráče Garetha Balea. A výsledek není o moc lepší.

Do práce se portugalský umělec pustil na popud sázkové kanceláře PaddyPower. Výsledek podobizny Garetha Balea, tamějšího rodáka, je momentálně vystaven v ulicích Cardiffu, kde se v sobotu odehraje finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Juventusem.

Na ceduli pod bustou a jménem Emanuela Santose, je napsáno: „Ano, znovu on.“

Nutno podotknout, že tentokrát se socha povedla mnohem víc než v březnu, kdy podobizna Cristiana Ronalda vzbudila na sociálních sítích velký posměch. Santos ji dělal 264 hodin, váží 40 kilogramů a její cena je vyčíslena na 25.000 liber.

„Jsem velmi šťastný. A jsem na to hrdý. Je to pro mě čest, že jsem mohl dělat sochu Garetha Bale, protože je to skvělý hráč,“ prohlásil Santos.

Nicméně ani tentokrát výtvor nebyl ušetřen ironických poznámek.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk