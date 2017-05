Primera Division - Iniesta neví, jestli zůstane v Barceloně. Ale rozhodně nechce hrát proti ní

© as.com - Andrés Iniesta

Včera 16:28 - Andrés Iniesta patří dlouhá léta mezi opory Barcelony. Nicméně v poslední sezóně se i díky zranění neobjevoval v sestavě tak často, jak bývali fanoušci zvyklí. I on sám připouští, že nehrál na té nejvyšší úrovni, jaké je schopen. Příští rok mu v klubu končí smlouva a sám ještě není rozhodnut, jestli ji prodlouží.

„Letošní rok byl pro mě hodně těžký a divný. Byl jsem hodně poznamenán zraněními. Svalové v lednu a pak ještě další dvě, které byly nepříjemné a hlavně po nešťastných zákrocích. Když se vám něco podobného stane, je těžké chytit tempo. Osobně po sobě chci mnohem víc,“ zhodnotil Andrés Iniesta skončenou sezónu.

Příští rok Iniestovi, který v prvním týmu azulgranas hraje od roku 2002, vyprší smlouva a otázkou je, co vlastně zamýšlí dál? „Není to o tom, že bych chtěl příští rok zůstat volný a koukal po tom, kde mi nabídnou větší peníze. Spojilo se mnoho faktorů: rodina, okamžik sezóny, která nebyla vůbec jednoduchá, prostě bych rád zvážil mnoho faktorů, abych učinil nejčestnější rozhodnutí. To nejlepší pro všechny. Teď jsme v pohodě, mám rok smlouvu,“ uvedl.

V tématu nové smlouvy pak ještě pokračoval: „Je to věc osobní, musím zhodnotit nabídku klubu, můj pocit, sportovní stránku, jak to všechno bude s novými lidmi v příští sezóně fungovat. Ale mám jasno, že pokud nebudu hrát za Barcelonu, nechci bojovat proti ní. Nemám v sobě ten cit soutěžit proti mému mužstvu. To nikdy. Mojí představou vždycky bylo ukončit kariéru tady.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk