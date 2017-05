Primera Division - Valverde vs. Enrique: 4 rozdíly mezi nastupujícím a odcházejícím barcelonským koučem

© sport.es - Enrique s Valverdem

Dnes 12:06 - Ernesto Valverde včera oficiálně převzal otěže barcelonského týmu. Změna je to podstatná, neboť se jedná o dva úplně odlišné typy. Navíc El Txingurri přichází k mužstvu pro nějž sezóna skončila zklamáním, kdy vybojovalo jen jedinou trofej. Nicméně působení jeho předchůdce nebylo zas tak zlé - získal devět titulů ze 13 možných.

Co na Valverdeho v Barceloně čeká? Především útočný trojzubec MSN, který absolutně definuje fotbal současné Barcy. A vedle toho kabina, jejíž hlavní osazenstvo zestárlo a celkově potřebuje otřes. Řízení MSN bude jedním z hlavních úkolů kouče. Ovšem jakou taktiku zvolit? Má do jejich chodu zasahovat, nebo nechat, aby se tak, jednoduše řečeno, řídila sama? Hodně choulostivý materiál pro Valverdeho. Nebo další věc. Posílit střed pole, nebo nechat všechno na hrbu Messiho, Suáreze a Neymara, jak to činil Luis Enrique ve své závěrečné etapě?

Povaha

Oba trenéři jsou naprosto jiní. Enrique pokaždé akční, výbušný, lehce vzplanul. Valverde naopak vypadá klidně. Raději si vezme čas než učiní nějaké rozhodnutí a je především diplomat. Těžko najdete hráče, dokonce ani náhradníky, kteří by o něm mluvili zle.

Vůdcovství

Oba dva jsou tahouni, lídři, ovšem Valverde přiznává, že někdy má pochybnosti při rozhodování. Luis Enrique má vždy jasně utříbené myšlenky, Valverde si nechá víc poradit lidmi, kteří ho obklopují.

Taktika

Enrique v drtivé většině případů sázel na klasické barcelonské rozestavení 4-3-3, Valverde spíše zastává 4-2-3-1. Otázkou je, jestli změní systém v klubu, kde jsou tři záložníci více méně zákonem. Posledním trenérem, který sázel na dva defenzivní štíty, byl Frank Rijkaard. Do chvíle, než na Camp Nou přišel Edgar Davids. Pak se rozestavení změnilo na 4-3-3 a s tím přišly i úspěchy.

Nicméně oba spojuje myšlenka. Chtějí, aby jejich týmy dominovaly, hrály ofenzivně. Rovněž oba praktikují vysunutý presink a shodují se i v otázce držení míče: je důležité ho mít, ale ne nutné.

Způsob, jakým prožívají svoji profesi

Enrique i Valverde jsou profíci s velmi dobrou reputací. Ovšem Valverde není fotbalem tak posedlý, jako byl Guardiola nebo právě Enrique. Baskický trenér prožívá svoje řemeslo mnohem klidněji, ačkoliv zatím před sebou neměl tak grandiózní výzvu, jakou je Barcelona.

A nebude to mít jednoduché, protože práce v Barceloně unavuje opravdu hodně. „Už jsme opotřebovaní, já i hráči,“ řekl po své rozlučce Guardiola. „Přijde nám to vhod všem skončit. Čas vás opotřebuje a já jsme opotřebovaný,“ mluvil ve stejném duchu před pár dny i Enrique.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es