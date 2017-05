Primera Division - Enrique opouští fotbalovou Barcelonu s pocitem splněné mise

© The Indian Express - Luis Enrique

Dnes 13:34 - Trenér Luis Enrique v sobotu odkoučoval poslední zápas na lavičce fotbalistů Barcelony a sezonu završil úspěšně. Katalánský klub získal Španělský pohár po výhře 3:1 nad Alavésem. Někdejší kouč AS Řím nebo Celty Vigo opouští Barcelonu s pocitem splněné mise a po třech intenzivních sezonách si dopřeje pauzu.

"Necítím smutek, pouze štěstí. Sám jsem se rozhodl skončit a myslím, že to bylo skvělé rozhodnutí pro mě, hráče i tým. Tahle intenzivní profese vyžaduje každodenní maximální oddanost a přirozeně pak přijde únava," řekl sedmačtyřicetiletý bývalý hráč Barcelony i Realu Madrid.

S katalánským klubem získal jako trenér devět trofejí. Nejúspěšnější ročník prožil hned po svém příchodu v roce 2014, kdy na lavičce nahradil Gerarda Martina. Barcelona tehdy získala "treble" - španělský titul, Španělský pohár a triumf v Lize mistrů.

O rok později vybojovala domácí "double", v nedávno skončené sezoně si připsala triumfy v domácím poháru i superpoháru. Na ligový trůn tentokrát usedl hlavní rival Real Madrid. Kromě toho má na kontě také úspěchy ze Superpoháru UEFA a mistrovství světa klubů z roku 2015.

"Pokud by mi někdo řekl, když jsem sem dorazil, že budu mít možnost pomoci týmu k zisku devíti titulů ze 13, o které jsme hráli, řekl bych, že by to byla dobrá statistika. Bylo by hezké triumfovat v lize a nadále bojovat v Lize mistrů, ale nebylo nám to souzeno," uvedl Enrique a zároveň pochválil své svěřence za to, s jakým úsilím v sezoně hráli.

Zvlášť byl Enrique rád za šanci trénovat argentinského kanonýra Lionela Messiho. "Je výjimečný, mimozemský. Měl jsem možnost užívat si Messiho v jeho nejlepší formě. Je to bezpochyby nejlepší hráč," uvedl na adresu útočníka, který otevřel skóre v sobotním pohárovém finále s Alavésem. Kromě něj se trefili Neymar a Paco Alcácer, na druhé straně skóroval jen Theo. Barcelona získala pohár potřetí v řadě.

Španělská média předpokládají, že Enriqueho na lavičce katalánského velkoklubu nahradí Ernesto Valverde, který nedávno skončil v Bilbau. Enriqueho budoucnost je zatím nejistá. "Skutečně nevím, co budu dělat. Jsem otevřen každé možnosti, třeba i změně sportu," uvedl s úsměvem. "Nyní se těším na možnost trávit čas s přáteli a rodinou," zakončil.

