Primera Division - Obchodník Mourinho: Chcete De Geu? Dejte 75 milionů. Nebo Moratu a 25 k tomu

Dnes 12:58 - Sezona v podstatě skončila a mančafty již budují kádry pro nadcházející sezónu. Pilně se na fotbalovém trhu činí i Manchesteru United a Real Madrid. Španělský klub by rád získal od Rudých ďáblů brankáře De Geu. To by ale pro nového španělského mistra byla pořádně nákladná operace. Leda že by ji hodně zlevnil hráčem, který by posloužil jako protihodnota.

Složení útoku Manchesteru United pro příští sezónu je zatím jedna velká neznámá. Tedy pokud se bavíme o top útočníkovi Zlatanu Ibrahimovićovi. Ten zatím nepotvrdil (a ani nevyvrátil) své další působení na Old Trafford. Nicméně jistou tuchu možná má manažer Mourinho, který už začíná shánět náhradu - z Realu požaduje útočníka Moratu.

Na druhé straně chce Bílý balet gólmana Davida de Geu, jehož se mu nepodařilo získat před dvěma roky. Ovšem pokud jeho cena byla tenkrát hodně vysoká, nyní je na brankáře přímo astronomická. United totiž požadují 75 milionů eur.

Ovšem v hlavě Mourinha se zrodil nápad, jak obě transakce propojit, aby dvě zainteresované strany zářily spokojeností. Po Realu chce Moratu a k tomu „zanedbatelný“ doplatek 25 milion eur.

Jenže Real si je dobře vědom ceny hráče, kterou si představuje v rozmezí 70-75 milionů eur a také toho, že kromě United o něj mají zájem v Chelsea a obou milánských klubech - AC a Interu.

Kouč Zidane hráče, který nastřílel 15 ligových gólů, byť jen do 14 nastoupil v základní sestavě, přemlouval, aby zůstal v týmu. Jenže hodně o tom, že Moratovo loučení s klubem už je definitivní, prozradily hráčovy slzy během oslav španělského titulu.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, marca.com