Primera Division - Vládce španělského poháru z Barcelony dnes může ve finále s Alavésem částečně zachránit sezónu

Dnes 08:24 - Dnes večer se na madridském stadionu Vicenteho Calderóna uskuteční finále španělského poháru Copa del Rey. Proti sobě se postaví 28násobný držitel trofeje z Barcelony proti naprostému nováčkovi finálových klání z Alavésu. Zachrání dnes azulgranas ziskem dalšího exempláře alespoň částečně sezónu, která by v opačném případě byla hodnocena jako zpackaná?

FC Barcelona - Deportivo Alavés

Sobota 27. dubna, výkop 21.30, Estadio de Vicente Calderón, Madrid

Barcelona si před startem letošní sezóny dělala velké ambice. Získat treble. Jako pokaždé. Ovšem v Lize mistrů vypadla již ve čtvrtfinále, v domácí ligové soutěži ji o tři body předběhl Real Madrid a tak zbývá už jen jedna trofej, aby mohli fanoušci být alespoň částečně uspokojeni.

Domácí pohár Copa del Rey je soutěží zaslíbenou pro azulgranas. Dokázali ho získat už ve 28 případech (bezkonkurenčně nejvíckrát ze všech), v posledních deseti letech čtyřikrát a pokud ho dnes zvednou nad hlavu, podaří se jim zopakovat počin z let 1951-53, kdy trofej vybojovali třikrát bez přerušení. Zato Alavés byl letos nejen nováčkem v Primera División, ale úplně poprvé ve své 96leté historii nastoupí i ve finále poháru.

Pro tým z metropole Baskicka byla letošní sezóna velmi úspěšná. V lize se tým s omezeným rozpočtem držel po postupu z druhé ligy v bezpečí středu tabulky a hlavně...dokázal na podzim Barcelonu porazit. A to v jejím chrámu na Camp Nou 1:2. Odveta už ale neskončila nijak slavně (doma Alavés prohrál 0:6). Každopádně v celkovém hodnocení si Alavés po 38 kolech uhájil slušnou devátou pozici.

Do dnešního zápasu bude ve své derniéře na lavičce katalánského klubu postrádat Luis Enrique obránce Sergiho Roberta a hvězdného Luise Suáreze, kteří jsou v trestu, navíc uruguayský útočník se i zranil, takže už si užívá dovolenou.

V kádru Alavésu nebudou chybět dva hráči, kteří se příští rok ukáží v Realu Madrid. Výborný záložník Marcos Llorente, který byl ve Vitorii na hostování z Bílého baletu a obránce Theo Hernández, jehož právě Los Blancos získali a o nějž měla zájem i Barcelona. Jedinou absencí kouče Mauricia Pellegrina bude obránce Laguardia.

Významný je tento souboj také pro stadión Atlética Madrid Vicenteho Calderóna. Je to totiž poslední soutěžní klání, které se na stánku otevřeném v roce 1966 uskuteční. Od nové sezóny se madridský klub přestěhuje na moderní Wanda Metropolitano.

Výsledek budou bedlivě sledovat také Real Sociedad a Athletic Bilbao, dva kluby, které v ligovém pořadí skončily na šestém, respektive sedmém místě. A fandit favoritovi. V případě, že Barcelona zvítězí, ušetří si prvně jmenovaný dvě předkola a poskočí přímo do základní skupiny Evropské ligy a Bilbao by se dostalo do evropských pohárů. V případě, že zvítězí Alavés, začne soutěžní ročník pro „Txurri-urdin“ už v červenci a Athletic, finalista soutěže z roku 2012, by se do Evropy vůbec nepodíval.

Pravděpodobné sestavy:

FC Barcelona: Cillessen - Mascherano (Gomes), Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitić, Iniesta - Messi, Alcácer, Neymar

Alavés: Pacheco - Kiko Femenía, Vigaray, Ely, Feddal, Theo - Toquero, Llorente, Manu García, Camarasa - Deyverson

Tip FotbalPortal.cz 2:0

Jan Preisler / FotbalPortal.cz