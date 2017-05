Primera Division - Přestup Vinciuse: Barcelona nabízela víc peněz, ale projekt Realu rozhodl

© as.com - Vincius Junior

Dnes 15:35 - Je to jen pár desítek hodin nazpátek, co Real potvrdil nákup posily. Fanoušky merengues ale nebude ohromovat za pár týdnů, spíše v horizontu několika let. Brazilci Vinciusovi je totiž teprve 16 let a do Španělska se vypraví až za dva roky. Nicméně Los Blancos si mnou ruce, že vyfoukli hráče konkurenční Barceloně.

Čekalo se, že 16letého Vinciuse shrábne Barcelona. Už jen z jednoho prostého důvodu, že mladíka zastupuje stejná firma jako Neymara. Hráče, k němuž je Vincius připodobňován, kterého také chtěli v Madridu a nakonec skončil u pobřeží Středozemního moře. Poslední dobou také azulgranas zvýšili úsilí. Real ale měl jasno. Další talent už si nesmí nechat ujít.

Zástupce Vinciuse připouští, že Barcelona nabízela víc peněz. „Ekonomická nabídka z Barcelony byla lepší než Madridu. Hráč by si přišel na víc peněz. Ale dohodli jsme se s Realem, protože hráči se víc zamlouval jejich projekt,“ uvedl Federico Pena.

„Mnozí si budou myslet, že si vybral Real kvůli penězům. Ale to se pletou. Vincius hledí pouze na sportovní stránku a přístup madridského klubu v jednáních byl lepší.“

Podle agenta měl Vincius jasno, že chce ještě nějakou dobu hrát za Flamengo. „Všechno se dojednalo bez nějakých kontroverzí a bitek, protože pro hráče bylo nejdůležitější splnit si sen stát se hráčem Flamenga. A dodržet smlouvu do roku 2019, pokud s tím budou kluby souhlasit. I díky tomu bylo Flamengo přístupné. Chápal to i Real Madrid, protože Vinciuse hodně chtěl a věděl, že je ve hře Barcelona.“

Zástupce Vinciuse rovněž nesouhlasil s tím, že by v Realu měli nyní mladí hráči problém se prosadit, jak tomu bývalo dříve v éře Galácticos. „Varane, Ramos, Casemiro, Asensio, Marcelo...Ti všichni přišli a nebylo jim ještě 22 let. Barcelona tradičně vytahovala hráče z akademie, kteří již znali klub, systém hry. Neymar byl výjimkou. Teď kupují Turana, kterému bylo 28, 30letého Mathieua, 26letého Rakitiće. nyní jdou touto cestou. Nejstarším v Madridu byl kdysi Luka Modrić, jemuž bylo 25. Tento klamný doje se vytvořil za epochy Zidaneho, Ronalda a Figa. Nicméně politika Realu se v poslední době změnila.“

