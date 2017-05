© skysports.com - Ronaldo a Zidane

1 Líbilo se

Dnes 13:27 - Letošní sezóna byla pro Cristiana Ronalda unikátní. Ani ne tak v počtu nastřílených gólů, nýbrž počtem odehraných minut. Těch ale nebylo více, ale naopak výrazně méně než v uplynulých sezónách, Trenér Zidane ho dokázal přesvědčit o tom, že je potřeba občas odpočívat.

Dříve něco nemyslitelného. Cristiano Ronaldo chtěl pokaždé hrát úplně všechno. Pokud nebyl zraněný nebo v trestu, nesměl na trávníku chybět. A nedej bože, aby ho trenér stáhl ze hry dříve, než časomíra ukrojila poslední minutu a zazněl poslední hvizd rozhodčího.

To je ale nyní všechno úplně jinak. Ronaldo se změnil. Možná nevyniká tolik v gólových statistikách, ale z této proměny těží klub. A zasloužil se o to Zinedine Zidane. Kouč, který prakticky neměl ve velkém fotbale žádné zkušenosti. Ale je vidět, že hráči ho berou jako velkou osobnost.

„Bylo to rozhodnutí, které jsme učinili společně, povídali jsme si o tom. Jsme inteligentní a dokonce i on potřebuje někdy hrát o něco méně. Ne kvůli tomu, že by nebyl po fyzické stránce v pořádku, ale protože chce do finiše sezóny dojít v plné formě. Tehdy se rozhodují tituly,“ uvedl Zidane.

„Letos hrál hodně, ale nastaly chvíle, kdy si potřeboval oddechnout. Teď je na tom fantasticky. Není to jenom tento rok, je to souhrn všech sezón, v nichž hrál 60 nebo 70 zápasů. Dospějete k bodu, kdy prostě musíte vysadit.“

Cristiano Ronaldo letos v lize odehrál 2544 minut. Třetí nejmenší počet od chvíle, kdy přišel do Madridu. V sezóně 2013-14 měl na kontě jen o čtyři minuty méně, ovšem především kvůli tomu, že tři zápasy prošvihl za distanc a dalších pět pro svalové zranění. Ve své premiérové sezóně pak nastoupil jen na 2465 minut. I tehdy byl ale tři zápasy mimo z disciplinárních důvodu a šest vynechal kvůli kotníku.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com