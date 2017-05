Primera Division - 7 klubů, do kterých by mohl zamířit nevyužitý útočník Álvaro Morata

© futbol-tv.com - Álvaro Morata

Dnes 13:55 - Neodehrál ani čtyřicet procent ligových minut. Přesto v Primera División nastřílel velmi dobrých 15 gólů. Álvaro Morata si svoje herní vytížení po návratu do Realu Madrid představoval úplně jinak a není proto divu, že se množí spekulace o hráčově odchodu na jiné angažmá. Uchazečů je hned několik, na kterou štaci se tedy vydá?

Ve fotbalovém bulváru je jméno Álvaro Moraty zmiňováno dnes a denně. Samozřejmě největší šance jsou přisuzovány klubům z Premier League, ovšem v závětří na svoji šanci čekají i další uchazeči.

Chelsea

Klub ze Stamford Bridge patří mezi největší favority. Nejen kvůli svoji ekonomické síle, ale především proto, že o hráče hodně stojí manažer Antonio Conte. Ten se s Moratou jen těsně minul v Juventusu, ale působení hráče v Juventusu na něj udělalo velký dojem. Navíc je nejistá budoucnost v Chelsea u útočníka Diega Costy.

Manchester United

Také José Mourinho Moratu dobře zná z Realu Madrid a v sezóně 2012-13 ho nechal nastoupit do 16 zápasů, další dva pak pod ním sehrál na konci roku 2010. A ani v United zatím nemají vyřešenu otázku hrotového útočníka, protože Ibrahimović se ještě oficiálně nevyjádřil, jestli na Old Trafford zůstane.

AC Milán

Jako poslední se se zájmem vytasilo milánské AC, které marně vzpomíná na své slavné období. A ani letos to lepší než šestá příčka nebude. Nicméně se blýská na lepší časy, do klubu přitekl nový kapitál a bude se utrácet. Díky svým zkušenostem z calcia by mohl být optimální volbou právě Morata.

Borussia Dortmund

Pokud odejde Pierre-Emerick Aubameyang, uvažují dortmundští právě nad nevyužitým útočníkem Realu Madrid. Proti jejich šancím ale hraje především to, že německá Bundesliga by byla přeci jenom krokem zpět v kariéře hráče. Ten má mnohem vyšší ambice.

Juventus

Ani zpětný pohyb do Juventusu není vyloučen. V klubu si během dvouletého působení vydobyl velice slušné renomé, fanoušci ho milují. Ovšem útok je docela našlapaný - Higuaín, Dybala, Madžukić...Dostal by se asi do podobné situace jako v Madridu.

Čínská Superliga

Z Číny se zajímají o každého hráče a proto není výjimkou, že také Moratovo jméno v této souvislosti proběhlo. Jenže Morata ve svém věku ještě nechce putovat daleko na východ, chce se prosadit v Evropě a tak je tato možnost v podstatě vyloučena.

Tottenham

V případě dalšího londýnského klubu platí, že případná jednání budou odvislá od toho, jestli mezi Spurs zůstane Harry Kane. A sám Morata kdysi prohlásil, že mu volají manažeři z Premier League a jemu by se zamlouvalo především působení v Londýně...

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com