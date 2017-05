Primera Division - Desatero nového španělského šampiona Realu Madrid

© as.com - Trenér Zinedine Zidane

0 Líbilo se

Dnes 08:13 - Real Madrid je novým španělským mistrem. Po letech kralování Barcelony se titul opět stěhuje na San Bernabéu, kam za posledních devět let zamířil jen jednou, v roce 2012. Které byly nejhlavnější faktory, které vedly k zisku 33. ligového titulu historie klubu?

Zidane

Ligový titul s pořadovým číslem 33 jednoznačně patří trenérovi Zidanemu. Excelentně dokázal řídit, vést a spravovat kádr, který měl k dispozici. Od letní přípravy kázal heslo „Budu potřebovat všechny. Liga se vyhrává s 24 hráči kádru.“ Dokázal vhodně točit se sestavou, nebál se ani nasadit tým, jemuž se okamžitě začalo přezdívat „B“. Všichni členové tak byli zapojeni do hry až do konce. Dokázal přesvědčit i Cristiana Ronalda, aby šetřil síly.

Fyzická příprava

Angažování kondičního trenéra Antonia Pintuse, bylo velmi důležitým rozhodnutím. Zidane znal tohoto Itala už ze svého působení v Juventusu. Dobře si pamatoval, jak pod ním trpěl, ale věděl proč. Během letní přípravy hráčům přichystal velmi náročné dávky. Stejný plán pak zopakoval v lednu, hned po skončení mistrovství světa klubů, aby zabránil podobnému zhroucení, jaký tým postihl během druhé sezóny za Ancelottiho.

Proměna Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo v této sezóně prošel fundamentální proměnou. Odevzdal svoje ego ve prospěch kolektivu. Naslouchal trenérovi, přijal jeho plán na odpočinek. Zizou mu změnil pozici na hřišti, aby byl blíž k brance. A tím pádem tolik neplýtval silami. V minulosti dohrával sezónu zatavený, letos naopak své výkony zvedl. V posledních devíti zápasech nastřílel 13 branek.

Rotace

Francouzský kouč dotáhl rotace se sestavou až do extrému. V zápasech v La Coruni, Leganés či Granadě, v nichž si tým bojující o titul nemohl dovolit zaváhání, provedl dokonce devět změn oproti předchozímu střetnutí. Tuto metodu v Madridu nikdy dříve neznali, je neuvěřitelné, že 20 hráčů odehrálo víc jak 1000 minut v lize. A vyplatilo se.

Druhá jednotka - tým B

Druhou jednotku, kterou tvořili hráči jako Morata, Asensio, Kovačić, Lucas Vázquez nebo Isco, zkrátka ti, které neměl Zidane zařazeny do „ideální sestavy“, získali 15 rozhodujících bodů v Leganés, Gijónu, Granadě, La Coruni a Eibaru. To byl jeden z rozhodujících impulsů k zisku trofeje. Tento B tým nastřílel 45 branek ze 106, tedy 42,4 procent. B tým byl plán jako hrom.

Střelecká produktivita

Produktivita je velkou zbraní nového mistra. Bílý balet dokázal vstřelit gól ve všech 38 zápasech. Úplně poprvé ve své historii a na svém kontě má již 64 duelů v nichž bez přerušení skóroval. Kromě toho 19 hráčů z týmu dokázalo vstřelit alespoň jeden gól - netrefili se pouze Carvajal a Coentrao.

Síla krajních obránců

Krajní obránci hráli v taktickém schématu důležitou roli. Na pravé straně Carvajal, vlevo Marcelo, zásobovali útok spoustou přihrávek. V případě Brazilce jich spoluhráči deset proměnili v gól, Carvajal měl pět gólových asistencí. Marcelo navíc dvakrát sám skóroval.

Casemiro

Také tento hráč byl neodmyslitelnou součástí Zidaneho sestavy, byť neplnil titulní stránky novin svými trefami a efektními kličkami či driblinkem. Dával týmu z pozice defenzivního štítu rovnováhu, perfektně dokázal číst hru. Díky němu měli Kroos a Modrić mnohem větší volnost. Jako jediný hráč v kádru za sebe neměl náhradu. V Realu pochopili, že potřebují borce na černou práci.

Závěrečné minuty zápasů

Jedno z hesel madridistů hlásá „Až do konce, jedeme Real“. Zidaneho tým ho splnil do posledního písmenka. „Revitalizační“ proces francouzského trenéra zapříčinil, že všichni hráči měli v závěru zápasů spoustu sil a Real dohrával utkání v soupeřově šestnáctce. I díky tomu Los Blancos zachránili body v Barceloně, proti Las Palmas či ve Villarrealu. Nebo je rozhodli ve svůj prospěch. Celkem 30 ze 106 jich padlo od 75. minuty do konce zápasu.

Síla standardních situací

Další z klíčových položek repertoáru současného Madridu. Rovných šestnáct branek padlo ze standardek a přinesly na bodové konto nezanedbatelných 13 bodů. Kapitán Sergio Ramos sám dal sedm gólů, které znamenaly šest bodů.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com