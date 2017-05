Primera Division - Ronaldo se po zisku titulu rozpovídal: Mluví o mě, jako bych byl zločinec

© as.com - Cristiano Ronaldo

2 Líbilo se

Dnes 10:20 - Cristiano Ronaldo se dočkal svého druhého ligového titulu v dresu Realu Madrid. K jeho zisku přispěl 25 góly, ten poslední, rozhodující, vstřelil včera do sítě Málagy. Po zápase z něj spadlo napětí a do nastavených mikrofonů si od srdce ulevil.

Především chtěl všem říct, jak ho trápí neustálé kritiky na jeho osobu. „Hodně mě to mrzí, když o měl lidí mluví a neví vůbec nic. Z toho důvodu nekoukám ani na televizi ani nečtu noviny. Neměl bych žádný život. Lidé neznají skutečnost věcí a pomlouvají mě, jako bych byl zločinec, který nežije správně. Když hovoří o Cristianovi, pletou se. Jak při debatách o fotbalu tak i o mých soukromých věcech,“ ulevil si Ronaldo.

„Z fotbalové kritiky si hlavu nedělám, protože nakonec lidi stejně umlčíte. Ale celkově stačí jen abych něco udělal a už jsem kritizovaný. Nejsem žádný svatoušek, ale ani ďábel, jak mě lidé nazývají. Mám rodinu, matku, syna...“

Pak se portugalský útočník zaměřil na hodnocení právě skončené sezóny. „Bylo to složité, vyhrát v posledním kole je moment štěstí. Byli jsme nejlepším mužstvem šampionátu. Zidane odvedl skvělou práci, chytře vedl tým, rozděloval minuty všem hráčům. To se ukázalo na konci. Když nastoupili, hráli dobře. Všichni jsme moc spokojeni. Byla to práce Zidaneho.“

V letošní sezóně seděl na střídačce nebo na tribuně víc než kdy býval zvyklý. „Byl jsem hráčem, který odehrál nejvíc minut. Zásluha Zidaneho je, že jsem odehrál o sedm osm zápasu méně a bylo to znát. I proto jsem dokázal to, co jsem dokázal. Pomohl jsem góly. Podstatné ale pokaždé bylo mužstvo. Řízení mužstva bylo dobré. Liga patří všem.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com