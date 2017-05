Primera Division - Náhrada za Griezmanna? Atlétiko se dohodlo na příchodu Alexandre Lacazetteho

© skysports.com - Alexandre Lacazette

Dnes 14:59 - Prezident Lyonu Jean-Michel Aulas potvrdil, že útočník Alexandre Lacazette se verbálně dohodl na letním přestupu do Atlétika Madrid, které však bude moci podepsat francouzského reprezentanta až poté, co mu arbitrážní soud zruší přestupový trest. Lacazette o svém odchodu z Lyonu informoval už po remíze 3:3 s Nice, kterému vstřelil dva góly.

„Alex má slovní dohodu s Atlétikem, ale zatím není nic jisté, protože se musí čekat, až CAS (arbitrážní soud) zruší přestupový trest,“ řekl Aulas pro L´Equipe.



„Přijali jsme Alexovu žádost, abychom jednali výhradně s tímto klubem, samozřejmě při splnění našich podmínek.“



Atlétiko dostalo přestupový trest za porušení pravidel při náboru hráčů do 16 let, podalo však odvolání a definitivní verdikt by měl padnout ještě během tohoto měsíce.



Lacazette má za sebou další výbornou sezónu v dresu Lyonu, za který nastřílel ve všech soutěžích 36 gólů a přilákal zájem několika předních evropských klubů. O jeho odchodu z Lyonu se jednalo už minulé léto, kdy však se svými nabídkami neuspěli West Ham ani Arsenal.





