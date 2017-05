Primera Division - Piqué už má dost lží. Neprávem ho obvinili, chce založit svoje vlastní komunikační médium

© as.com - Gerard Piqué zastaven policií

0 Líbilo se

Dnes 10:51 - Gerard Piqué už toho má dost. Dost lží od novinářů. Ti o něm napsali, že byl policejní hlídkou zastaven, když jel svým autem nepovolenou rychlostí, za což mu bylo odebráno šest bodů. Jeho zloba byla taková, že má v úmyslu založit svoje informační médium.

V průběhu tohoto týdne prolétly internetem fotografie barcelonského obránce Gerarda Piquého, jak byl zastaven policejní hlídkou a podle informací bulváru pokutován za velmi vysokou rychlost jízdy. Ta měla překročit 190 km/h za což mu mělo být strženo šest bodů.

Nicméně jak sám hráč, tak i policejní složky tuto informaci popřely a fotbalista na podobné pomluvy, které se prvotně objevily v britském Daily Mail, reagoval velice rozhořčeně na svém twitterovém účtu.

„Teď vám vysvětlím, jak funguje z větší části současná novinařina. Paparazzi vás vyfotí jak mluvíte s policajty. Vymyslí si, že jste jel 190 km/h a že mi strhli šest bodů, jen aby mohl prodat fotky za 1500 eur. Všechno je lež,“ soptil Piqué.

„Médium z Anglie je koupí aniž by je vůbec zajímala pravdivost celé události. Většina informačních zdrojů ve Španělsku to převezmou, aniž by opět někoho zajímala pravda. Jen proto, aby na ně víc klikali. Škoda už je na světě a nikdo nedělá nic proto, aby se tato tendence změnila,“ pokračoval.

„Mým záměrem je vytvořit v příštích měsících komunikační médium, které bude odlišné, pravdivé a autentické k hráčům. Mám toho plné zuby.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk