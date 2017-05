Primera Division - Neymara tlačil do Manchesteru United jeho otec. Aby nebyl v Messiho stínu

© FotbalPortal.cz - Neymar a jeho otec

Dnes 14:27 - Brazilec Neymar byl jednu dobu silně spojován s možným přestupem do Manchesteru United. Za tímto transferem stál ale podle všeho jeho ambiciózní otec, který zároveň vykonává funkci jednoho z agentů. Svého syna chtěl vymanit ze stínu hvězdného Lionela Messiho.

Neymar do Barcelony přišel v létě roku 2013 a sbíral jednu trofej za druhou. Má na kontě dva ligové tituly, dva domácí poháry, jeden klubový světový titul a jednou se mohl polaskat s ušatým pohárem za Ligu mistrů.

Jenže po dvou posledních skvělých sezónách, v nichž nastřílel 39 a 31 gólů, přišel pro Neymara hubenější rok, kdy zaznamenal jen 19 gólů. Zisk domácího titulu je hodně vzdálen a tým letos v Lize mistrů skončil již ve čtvrtfinále. Azulgranas ještě mohou získat domácí pohár, ale v porovnáním s tradičními žněmi, je to letos zklamání.

„Neymar chce triumfovat ve velkém. Chce být nejlepší, ale, především, být ve vítězném týmu. Proto si vybral Barcelonu, která v té době předváděla nejlepší fotbal,“ uvedl španělský server Diario GOL.

„Nicméně jeho otec na něj má velký vliv a hodně mu radí v otázkách budoucnosti. A hodně často mu říká, že jinde než v Barceloně by mu bylo lépe. Na Camp Nou žije ve stínu Messiho a vyzkoušet štěstí v Premier League by bylo skvělé,“ pokračuje server.

Jenže manažer Mourinho jakoukoliv možnost příchodu Neymara na Old Trafford vyloučil. „Klub rozměrů Barcelony nemůže a ani neztratí Neymara,“ uvedl v březnu The Special One.

