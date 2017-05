Primera Division - Kdo s koho: Real nebo Barcelona? O víkendu se rozhodne o vítězi španělské ligy

© FotbalPortal.cz - Kdo nakonec vyhraje španělsko ligu?

Dnes 14:33 - Posledních devadesát minut hry. Poslední tři body ve hře. Ty budou rozhodovat o španělském ligovém titulu. Blíž k němu má ale Real Madrid, který právě o tři body vede tabulku před druhou Barcelonou a pokud nezvojtí závěrečné vystoupení v Málaze, bude se radovat z prvního titulu po pěti letech.

Málaga CF - Real Madrid

Neděle 21. května, výkop 20.00, La Rosaleda, Málaga, přímý přenos DIGI SPORT 3

Setbol Real Madrid proměnil. Ve středu si dokázal poradit s Celtou Vigo na její půdě, kde vyhrál 4:1. Tím se v ligové tabulce srovnaly zápasy všech účastníků a Real rázem poskočil do čela celkového pořadí o tři body před dosud (o skóre) vedoucí Barcelonu. Teď mu zbývá ještě proměnit mečbol.

V andaluské Málaze na něj nečeká žádný lehký soupeř, byť jeho motivace je, vzhledem k postavení v tabulce (11. místo), teoreticky stejně nulová, jako byla u středečního protivníka Los Blancos. Jenže Málaga se po nástupu trenéra Míchela neuvěřitelně zvedla, a celek, který pomalu směřoval k sestupové propasti, dostal novou šťávu. Z posledních osmi zápasů šest vyhrál a jeden remizoval. Do této úspěšné série se řadí také památná výhra 2:0 nad Barcelonou, která možná bude stát Katalánce titul.

Nicméně i Real má dobře našlápnuto. Po kolapsu v El Clásicu už jen vyhrával. V pěti zápasech dal navíc dvacet gólů. Trenér Zidane bude mít kromě zraněného Balea s Carvajalem k dispozici kompletní kádr.

Zápas samozřejmě doprovázejí všemožné spekulace, jako například že Málaga nechá Real vyhrát, aby získala milion eur, který ji podle smlouvy o prodeji záložníka Isca do Madridu náleží v případě, že Bílý balet vyhraje ligu. Nebo že současný trenér Míchel, který je bývalým hráčem Los Blancos, bude mnohem loajálnější než kdysi jiný exfotbalista Blancos Jorge Valdano. Valdano totiž na začátku devadesátých let v roli trenéra Tenerife porazil v posledním kole Real a titul tak spadl do klína Barceloně.

Pravděpodobné sestavy

Málaga: Kameni - M. Torres, Villanueva, L. Hernández, Ricca - Recio, Camacho - Keko, Fornals, Juankar - Sandro

Real Madrid: Navas - Danilo, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić, Isco - Benzema, C. Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 1:3

FC Barcelona - SD Eibar

Neděle 21. května, výkop 20.00, Camp Nou, Barcelona, přímý přenos DIGI SPORT 1

Ve stejný čas jako Real hraje kvůli regulérnosti svoje finále i obhájce titulu z Barcelony. Pro něj existuje jediná alternativa - vyhrát a současně čekat, jestli madridský Real prohraje v Málaze. Jiná cesta k titulu pro azulgranas neexistuje.

Eibaru sice jde o udržení historické osmé příčky v tabulce, kterou mu ohrožují Espanyol a Alavés, ale i případné desáté místo je v krátké historii tohoto klubu z Baskicka výjimečným zápisem. Na Camp Nou Eibar nikdy nebodoval, ve dvou zápasech, které tu sehrál, nejprve prohrál 0:3 a loni 1:3.

Zápas na Camp Nou může být rozlučkou hned pro několik domácích hráčů. V úvahu připadají odchody především u Ardy Turana, Mathieua, jisté pokračování nemají ani Denis, Rafinha, Alcácer Gomes a další. Každopádně poslední duel je to zejména pro Luise Enriqueho, který už dříve oznámil své sbohem.

Barcelona od porážky v Málaze boduje stoprocentně. Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna, Espanyol, Villarreal a Las Palmas jsou protivníci, kteří nestačili na kvalitu kádru azulgranas. Nicméně ani taková šňůra na titul stačit nemusí.

Eibar dlouho koketoval s myšlenkou startu v Evropské lize. Jenže během března nedokázal vyhrát ani jeden zápas, mizernou sérii zopakoval i ve druhé polovině dubna a konkurence mu najednou utekla. Ostatně z posledních šesti duelů tým trenéra Mendilibara vyhrál jediné - nad Leganés.

Barcelona se v posledním letošním ligovém vystoupení bude muset obejít bez Vidala, Mascherana, Mathieua a Rafinhy, Eibar pojede na Camp Nou bez Frana Rica, Luny a Nana Mesy.

Pravděpodobné sestavy

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitić, Iniesta - Messi, L. Suárez, Neymar

Eibar: Riesgo - Capa, Ramis, Lejeune, Juncá - P. León, Escalante, D. García, Inui - Enrich, Kike García

Tip FotbalPortal.cz 3:0

Kompletní program 38. kola španělské Primera División

Pátek 19. května

20.45 Granada - Espanyol

Sobota 20. května

17.00 Sporting - Betis

19.00 Deportivo - Las Palmas

19.00 Leganés - Alavés

21.00 Sevilla - Osasuna

Neděle 21. května

16.45 Valencia - Villarreal

16.45 Atlético - Athletic Bilbao

16.45 Celta - Real Sociedad

20.00 Barcelona - Eibar

20.00 Málaga - Real Madrid

