Primera Division - Kdo zdědí v Realu dres s číslem 10 po Jamesovi?

Dnes 08:27 - Dres s magickým číslem 10 zůstane po sezóně v kabině madridského stadionu San Bernabéu asi volný. Jeho majitel, kolumbijský reprezentant James Rodríguez, se totiž na devadesát devět procent odstěhuje za další fotbalovou štací na britské ostrovy. Kdo se do něj teoreticky může nasoukat po něm?

Jeho přestup je téměř jistě upečen. Jamesovým dalším působištěm se má stát Old Trafford a bílý dres Realu vymění za červený United. Prý také z desítkou. To by ale musel nejprve odejít Wayne Rooney. V každém případě nechá ten svůj madridský volný. Kdo se zmocní legendární desítky nyní?

Eden Hazard

Belgický reprezentant je hodně spojován s možností přestupu do Realu Madrid a síla těchto klepů roste podle toho, jakou větu vytrhnou novináři tomuto fotbalistovi z kontextu a nakroutí si ji tak, jak se jim to zrovna hodí. Nicméně nositel dresu číslo 10 v Chelsea je vážným kandidátem na přestup a pakliže je volné jeho numero, pak i na Jamesem uvolněný dres .

Isco

Už jen svým herním pojetím, jako klasická „desítka“, by se měl stát hlavním kandidátem. I přesto, že ještě před pár týdny byla jeho budoucnost v Madridu zpochybňována. Nicméně nyní už ne. Je hráčem, který má v závěru sezóny nejlepší formu ze všech, možná i díky tomu, že v její první části odpočíval víc, než by si sám představoval.

Mesut Özil

I německý reprezentant se objevuje mezi možnými kandidáty na návrat do Realu a tím pádem i na dres s magickým číslem. Však ho sám nechal, když přestupoval do Arsenalu. Aktuálně se nemůže dohodnout na novém kontraktu u Gunners a jeho přestup je sice nepravděpodobný, ale ne vyloučený.

Marco Asensio

Další adept z řad stávajícího kádru, který ve své premiérové sezóně sice neměl tolik herního prostoru. Každopádně se dá bez váhání říct, že prorazil velmi slušně do prvního týmu. Pokud bude pokračovat v nastaveném tempu, stane se jednou velkou hvězdou a modlou fanoušků. Dres s desítkou by mu slušel.

Kylian Mbappé

Senzace a objev letošní sezóny se vyslovil jednoznačně - pokud v létě opustí knížata z Monaka, bude to směrem do španělského hlavního města. Jenže klub 18letého kluka prodávat nechce a vyšrouboval cenu záměrně několikanásobně výš, než by bylo rozumné.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk