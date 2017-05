Primera Division - Real jednoznačně vyhrál ve Vigu a k titulu mu schází bod

© dailymail.co.uk - Cristiano Ronaldo vstřelil dva góly

Včera 22:48 - Žádně těžká práce. Real Madrid zvládl dohrávaný zápas na stadionu Balaídos ve Vigu bez nějakého většího vypětí. V pohodě zvítězil 4:1, když se dvakrát trefil Ronaldo, po gólu pak přidali Benzema a Kroos. V tabulce tak získal tříbodový náskok před Barcelonou a k titulu mu stačí v neděli uhrát bod v Málaze.

Celta Vigo 1:4 Real Madrid

Góly: 69. Guidetti - 10. a 48. Ronaldo, 71. Benzema, 89. Kroos

Celta Vigo: S. Álvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, J. Castro - Wass, P. Hernández - Aspas, Jozabed (72. Díaz), Sisto (80. Cheikh Diop) - Guidetti (86. Beauvue).



Real Madrid: Navas - Danilo, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro (71. Kovačić), Modrić - Isco (84. L. Vázquez), Benzema, Ronaldo (84. Asensio)

Real Madrid je velice blízko. Titul má na dosah ruky. Díky dnešní výhře ve Vigu nad místní Celtou mu za předpokladu výhry Barcelony bude stačit v posledním kole bod. A pokud azulgranas nevyhrají nad Eibarem, může si dokonce dovolit luxus a na Rosaledě prohrát. Ale tyto počty nechme až na konec týdne.

Dnes vstoupil Real do zápasu rezolutně. Po prvním náznaku šance Benzemy, jehož průnik a následnou přihrávku nedokázali dostat do sítě Ronaldo ani Marcelo se gólově prosadil už v 10. minutě portugalský útočník. Isco zatáhl míč do blízkosti šestnáctky, zde o něj přišel, ale ke střele se dostal Ronaldo a mezi nohama Cabrala zamířil k tyči - 0:1.

Velkou příležitost měl Madrid ve 26. minutě, kdy po bleskovém kontru předkládal Benzema míč Ronaldovi před odkrytou branku, ale včas stihl zasáhnout Roncaglia. Domácí následně zahrozili tvrdou ranou Wasse z přímého kopu. Chvíli nato pak dvakrát ohrozil Navase Aspas. Nejprve mířil do boční sítě a pak vedle. Před pauzou se ještě mezi dvěma stopery dostal ke střele Benzema, ale Sergio jeho ránu kryl.

Druhou půli otevřela branka Cristiana Ronalda. Isco podnikl brejk, ustál dotírání protivníků, vyslal vpřed míč na CR7 a ten opět k tyči navýšil vedení - 0:2. Důležitý moment přišel v 63. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Aspas. Celta i v početní nevýhodě dokázala snížit, když Iscovu chybnou přihrávku zachytil Sisto, ten předal Guidettimu, jenž skóroval.

Radost z gólu ale domácím nevydržela moc dlouho, neboť o minutu později našel Marcelo před brankou Benzemu, který zvýšil na 1:3. Šanci na hattrick následně zazdil těsně před brankou Ronaldo, Isca poté vychytal Sergio. Nakonec ale Real ještě jednu branku přidal. V samotném závěru se prosadil Toni Kroos, který si ve vápně posadil na zadek Malla a k tyči zavěsil - 1:4.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz