Primera Division - Přestup Jamese do Manchesteru United hotov? Sázkové kanceláře stahují tuto položku z nabídky

Dnes 09:17 - Další indície k přestupu Jamese Rodrígueze z Realu Madrid do Manchesteru United? Dost možná. Sázková kancelář Sky Bet, která je úzce propojena se zpravodajským serverem Sky Sports, totiž včera stáhla z kurzové nabídky tu na přestup kolumbijského fotbalisty.

Server Sky Sports přinesl informaci o tom, že James Rodríguez v létě opustí madridský stadion San Bernabéu a vydá se do anglické Premier League, kde by měl skončit v sítích Manchesteru United.

Jiný zdroj, konkrétně Christian Martin z Fox Sports navíc prozradil, že by měl hráč podepsat s Rudými ďábly kontrakt na čtyři roky, do června 2021 a podle všeho by měla být dohoda oznámena hned po posledním ligovém kole, tedy 21. května.

Tyto zprávy, které mohly být doposud brané jako čiré spekulace, ale mohou dostat hned větší vážnost díky tomu, že sázková kancelář Sky Bet stáhla ze svojí nabídky položku na přestup Jamese do Manchesteru United. Bookmakeři této společnosti totiž bývají velmi dobře informováni o zákulisních tazích anglický klubů právě ze zdrojů zpravodajského serveru, který určitě patří těm důvěryhodnějším.

James Rodríguez by tak ukončil tříleté působení v Realu Madrid, kam v roce 2014 přišel coby nejlepší střelec mistrovství světa z AS Monaco.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com