Primera Division - Ligová tajenka ve Španělsku zatím nevyřešena. Real i Barcelona jednoznačně vyhrály

2. James žiaľ asi odíde tiež, tá reakcia pri striedaní bola veľavravná. Či už to bude United alebo niekto iný, prajem mu aby do mužstva zapadol a hlavne aby v ňom vedeli využiť jeho prednosti, t.j. dať mu post klasickej desiatky, lebo tam je jeden z najlepších na svete.

3. Celý zápas som mal pocit, akoby sme nemali úplnú kontrolu nad zápasom, zmenilo sa to keď boli na ihrisku všetci traja Case, Luka a Toni. Táto trojka robí momentálne mužstvo Realu také aké je a namiesto 1 by som dal len Isca.