Primera Division - Rozlučka? 5 fotbalistů, kteří mohou sehrát poslední zápas na San Bernabéu

Dnes 14:42 - Real Madrid dnes večer odehraje proti Seville poslední zápas sezóny na domácím stadionu. A hned pro několik hráčů to může být úplně poslední možnost představit se fanouškům merengues na velkolepém stadionu Santiaga Bernabéua. Které hráče už možná příznivci Bílého baletu vidí naposledy?

Keylor Navas

Ve vedení Realu už před několika měsíci rozhodli, že Keylorovo angažmá v v Madridu končí a lepší bude přivést jiného gólmana (velkým favoritem je De Gea). Kostaričan prožil hodně nevyrovnanou sezónu a v některých okamžicích byl označován za viníka špatných momentů Realu. V posledních týdnech, zejména v Lize mistrů, šel jeho výkon nahoru. On sám je přesvědčen, že v Realu zůstane. „Mám smlouvu, užívám si privilegia být tady. Chci tady setrvat, nevidím se v jiném klubu,“ uvedl. Zastává se ho i kouč Zidane, nicméně direktiva už je rozhodnuta.

Fabio Coentrao

Coentrao se s definitivní platností s fanoušky Realu rozloučí. Tedy pokud bude vůbec nominovaný k zápasu. Přestože mu ještě zbývá rok smlouvy, příchod Thea Hernándeze ho připraví o místo. Ostatně minimální počet minut v této sezóně už dával hodně tušit, že s ním vedení nadále nepočítá. Zájem o něj má Sporting Lisabon.

James Rodríguez

Průnik Asensia, skvělý závěr sezóny Isca a nedostatek místa pro podhrotové záložníky v systému 4-3-3 stavěly Jamese na pole position mezi hráči, kteří Real v létě opustí. O jeho služby se popere mnoho klubů. Nicméně Kolumbijec celou sezónu předváděl, že má touhu v klubu zůstat. Bojoval, střílel góly, nahrával. Ale už mu došlo, že v týmu nemá místo a rezignoval. Podle posledních zpráv z Kolumbie už má předběžnou dohodu s Manchesterem United.

Álvaro Morata

Morata se v létě bezesporu stane hlavním prostředkem všemožných spekulací. Loni odmítal jednu nabídku za druhou, protože mu Zidane sliboval hlavní roli v madridském útoku. Nicméně španělský reprezentant je zklamaný, chtěl hrát víc a jeho agenti už mu začali hledat nové působiště. Jeho láska ke klubu a touha prosadit se v něm hrají pro jeho setrvání. Ale Antonio Conte, manažer Chelsea, naléhá na jeho příchod. Na scéně se ale objevil i Mourinho...

Mariano Díaz

Stejně jako Morata se i Mariano mohl pakovat již minulé léto a zkusit hostování v jiném španělském klubu, aby v něm nasbíral zápasové minuty a zkušenosti. Zidane ho upozornil, co ho čeká, pokud zůstane na Bernabéu. Útočník si však trval na svém. Hrál málo, ovšem každou minimální příležitost dokonale využil. Letos však zcela jistě klub opustí, aby si pořádně zahrál a klub s ním mohl počítat do budoucna. Ať už do týmu, nebo jako vhodný artikl na prodej.

