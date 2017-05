Primera Division - Za kolik si můžete koupit Cristiana Ronalda? Rozhodně za méně než vyinkasoval Benítez během loňské tragické sezóny

© FotbalPortal.cz - Ronaldo, Benítez a Bale

0 Líbilo se

Dnes 09:15 - Football Leaks zase vypouštěl na svět zajímavé informace ze zákulisí hráčů a trenérů. Tentokrát se týkaly současných či bývalých zaměstnanců Realu Madrid. Z nich se například člověk dozví, kolik musí zájemce o reklamní služby portugalského útočníka Cristiana Ronalda zaplatit jeho agentuře, či na kolik si přišel Rafa Benítez v minulé sezóně, přestože pro něj byla krajně neúspěšná.

Cristiano Ronaldo

I nejlépe placeného sportovce světa si můžete koupit. Každý má svoji cenu. Ovšem budete muset sáhnout hluboko do svého prasátka. Tak jako například telefonní společnost ze Saudské Arábie, která reklamní agentuře portugalského fotbalisty musela zaplatit v roce 2013 za půlku pracovního dne (4,5 hodiny) 920.000 liber. Co to pro Cristiana Ronalda obnášení? Nafocení setu fotografií, pět podepsaných triček, dvě zmínky na Twitteru nebo Instagramu a reklamní práva na jeden den. Ovšem pouze v Africe a na Středním východě. Nikde jinde.

Gareth Bale

O přestupové částce velšského fotbalisty a jejím kamuflováním, aby se nedotkla křehkého ega Cristiana Ronalda už byly popsány stohy papírů. Jisté je to, že transferová cifra za Balea, jenž přišel v roce 2013 z Tottenhamu, byla 85 milionů liber. Klub to popíral a uváděl 77 milionů liber jako sumu, za kterou hráče získal, aby nebyl ohrožen tehdy platný přestupový rekord Ronalda ve výši 80 milionů liber. Jenže Football Leaks nakonec prozradilo, že kvůli platbě Tottenhamu formou splátek a ne hotově na dřevo, se přestup opravdu prodražil na zmíněných 85 milionů.

Rafa Benítez

Vytoužené angažmá v Realu pro něj loni skončilo na draka - vyhazovem, zachránit poté nedokázal ani Newcastle v Premier League, nicméně i tak byl asi nejlépe placeným manažerem uplynulé sezóny. Minimálně v poměru s dosaženými „úspěchy“. V lednu 2016, kdy opustil San Bernabéu, inkasoval za nevydařené působení 8,5 milionů liber. Díky tomu, že Zidane pár měsíců nato dotáhl tým k zisku trofeje z Ligy mistrů, vyinkasoval dodatečně ještě 500.000 liber, na něž měl nárok. A v Newcastlu mu za tři měsíce, kdy sestoupil do druhé ligy, zaplatili odhadem 1 milion liber. Takže za celý nepovedený rok vydělal 10 milionů liber. Slušné.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk