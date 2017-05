Primera Division - Kdo je Vinicius Junior? 6 věcí, které byste měli vědět o cíli Barcelony a Realu Madrid za 61 milionů eur

© thesun.co.uk - Vinicius Junior

Dnes 10:45 - Na fotbalové výsluní se dere další brazilská hvězdička. Jmenuje se Vinicius Junior a ještě o něm hodně uslyšíte. Teprve šestnáctiletý talent Flamenga si již vysloužil přezdívku “nový Neymar“ a svými kouzly baví Brazílii, čím ale uhranul Barcelonu a Real Madrid, jenž za jeho služby neváhal nabídnout 61 milionů eur?

Ještě před pár měsíci byl považován za jednoho z dlouhé řady talentovaných brazilských fotbalistů, teď za něj ale Real Madrid nabízí 61 milionů eur a Vinicius Junior si užívá globální slávy. Že o něm nic nevíte? Nevadí. Tady je šest věcí, kterými mladý Brazilec zaujal fotbalový svět.



V 16 letech převyšuje nejen své vrstevníky



Když se o víkendu poprvé objevily zprávy o možném přestupu do Realu Madrid, Vinicius na to odpověděl po svém a zazářil v dresu týmu Flamenga do 20 let v utkání proti úhlavnímu rivalovi Fluminense.



V zápase, zvaném na seniorské úrovni jako proslulé Fla-Flu derby, předvedl Vinicius ohromující výkon a přestože v 16 letech hrál proti hráčům o čtyři roky starším než je on sám, vstřelil při výhře Flamenga 4:0 dva góly a na další dva přihrál.



Je hvězdou na juniorské mezinárodní úrovni



Začátkem letošního roku pomohl Vinicius Junior Brazílii k historicky dvanáctému titulu z mistrovství Jižní Ameriky do 17 let za posledních 29 let. Na turnaji v Chile se díky svým sedmi gólům stal nejlepším střelcem, z toho čtyři nasázel jako jediný z Brazilců v posledních třech zápasech a byl po právu vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.



Celkově nadaný mladík zaznamenal 19 gólů v 22 utkáních za reprezentaci do 17 let a dalších šest branek v šesti zápasech měl na kontě i v týmu do 15 let.



Navzdory velké budoucnosti zůstává hlavou dole



Přestože se v letošní sezóně rychle zařadil mezi nejtalentovanější fotbalisty na světě a je mu přisuzována velká budoucnost, Vinicius Junior si z toho nic nedělá a dál se soustředí na svůj fotbalový růst.



„Pokud zůstane zaměřen na své cíle, má vše potřebné pro to, aby jich dosáhl. Má neuvěřitelné technické kvality a uprostřed toho všeho, co ho v současné době obklopuje, zachovává chladnou hlavu. Pokud zůstane takový, jaký je, může dosáhnout na vrchol,“ soudí trenér Brazílie do 17 let Carlos Amadeu.



Podle lidí z okolí je Vinicius Junior podobný “kliďas“, jako třeba další velký talent brazilského fotbalu Gabriel Jesus, jenž se rozhodl počkat na svoji šanci v Palmeiras a nyní září v dresu Manchesteru City.



Jeho vysněným klubem je Barcelona



V Brazílii se spekuluje o tom, že Vinicius Junior nedávno odmítl prodloužit s Flamengem, protože klub nechtěl vložit do jeho smlouvy výkupní klauzuli speciálně pro případ zájmu Barcelony. Na rozdíl od roku 2013, kdy se největší španělské kluby praly o Neymara, ale tentokrát zatím vítězí Real Madrid, Florentino Perez totiž nechce dopustit, aby mu Barcelona vyfoukla před nosem další brazilský zázrak.



Jeho přestup vyjde na více než 60 milionů eur



Real Madrid je podle zdrojů blízkých jednání ochoten vynaložit na příchod Viniciuse závratných 61 milionů eur. Přestože sám hráč má ve Flamengu výkupní klauzuli na 30 milionů eur, Bílý balet kvůli zájmu Barcelony nabízí 45 milionů a dalších 16 rozdělí mezi výkonnostní bonusy a hráčovy rodiče a agenty. To vše za hráče, který se v dospělém fotbale objevil teprve v roce 2017.



Do Španělska nemůže dříve, než mu bude 18 let



Kvůli Viniciusově nízkému věku je už nyní jasné, že k přestupu na Santiago Bernabeu nedojde dříve, než za více než rok. Sám hráč totiž oslaví 18. narozeniny až v červenci 2018 a kvůli fotbalovým pravidlům nemůže do tohoto věku trénovat ani hrát za evropský klub.

