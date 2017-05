Primera Division - Mbappé už si vybral – prý dal slovo Realu Madrid

© as.com - Kylian Mbappé

1 Líbilo se

Dnes 10:32 - Španělský deník Marca přinesl informaci o tom, že Kylian Mbappé už se rozhodl o své další budoucnosti. Má v úmyslu spojit své následující fotbalové kroky s gigantickým Realem Madrid. 18letá hvězdička knížecího klubu z Monaka prý dala své slovo zástupcům Bílého baletu.

Kolem talentovaného útočníka Monaka Kyliana Mbappého je rozruch. Není se co divit. Během první sezóny v opravdu velkém fotbale září. V dresu Monaka, s nímž ho čeká příští úterý odveta semifinále Ligy mistrů na stadionu Juventusu, nastřílel letos ve všech soutěžích už 24 gólů. Pořádný ranec na to, že teprve v prosinci oslavil plnoletost.

Angažovat tohoto hráče do svých řad může být trefa, která klubu přinese tituly. Proto kolem něj už neúnavně brousí přední evropské velkokluby. Nicméně podle deníku Marca už má mladý Kylian jasno a vybral si mužstvo, ve kterém by chtěl jednou hrát - Real Madrid.

„Útočník kývl Realu na možný přestup. Chce hrát v madridském klubu a naznačil to tak jeho zástupcům. Ti se spojili s jeho rodinou, která má občas na starosti jeho fotbalové záležitosti,“ píše Marca. „Hlavním faktorem je trenér Zidane, který chtěl hráče už před lety do mládežnické akademie a Mbappé na to nezapomněl. Velký dojem zanechalo na všechny i to, s jakou vehemencí se Real zajímal a rovněž to, že se zkontaktoval s jeho rodiči, jímž nastínil celý projekt.“

Real hráče pečlivě sledoval a všichni skauti, kteří touto činností byli pověřeni, byli přímo unešeni tím, jaké fyzické ale i fotbalové možnosti v sobě mladý Kylian ukrývá.

Sejdou se Mbappé a Ronaldo znovu v Madridu, jak to hlásala titulní stránka deníku Marca?

V Madridu jsou připraveni na to, že celá operace může přesáhnout magickou hranici 100 milionů eur. Nicméně stejně jako v případě Cristiana Ronalda, jehož transfer už se bohatě amortizoval, jsou si ve vedení klubu dobře vědomi, že taková investice má smysl.

Ovšem pozor. Velkou konkurencí pro Bílý balet může být především Manchester United. Manažer José Mourinho našel zálibu v tomto hráči, jenž by mohl nahradit Ibrahimoviće, respektive Rooneyho.

Monako zatím nechce hráče prodat. Dmitri Rybolovlev a Vadim Vasilijev, prezident a generální ředitel, totiž dokázali klub po počátečních bláznivých nákupech stabilizovat a nemají nutnost pouštět hráče. Nicméně odolat nabídce blížící se hranici rekordních částek asi nebude úplně jednoduché.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com