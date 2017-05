Primera Division - Napínavý seriál o španělský titul pokračuje 36. dílem. Těžší zápas čeká Barcelonu doma s Villarrealem než Real na půdě sestupující Granady

© as.com - Barcelona vyzve zítra Villarreal

Dnes 17:14 - Cílová páska už je pomalu na dohled, přesto ještě na závodníky o španělský titul čeká několik překážek. Vedoucí Barcelona například o víkendu přivítá pátý Villarreal, zatímco druhý Real jede na půdu Granady, která před týdnem zpečetila svůj osud a příští rok bude hrát jen druhou ligu.

FC Barcelona - Villarreal CF

Sobota 6. května, výkop 18.30, Camp Nou, Barcelona, přímý přenos DIGI SPORT 3

Barcelona se mohla celý týden připravovat na zápas proti Villarrealu, který musí bezpodmínečně vyhrát a čekat. V minulém kole ji to bylo málo platné. V derby sice zdolala Espanyol, ale protože Real v posledních minutách zlomil nerozhodný výsledek zápasu s Valencií, situace na čele tabulky zůstala neměnná.

Bodová rovnost, která na něm panuje, ji sice dává právo usadit se na nejvyšším průběžném stupínku, a to nejen kvůli skóre, ale nyní už i vzájemným zápasům. Jenže Real má v kapse jeden velký trumf a tím je dohrávané utkání ve Vigu k dobru. Soupeři, který v domácí soutěži ztratil veškerou motivaci a všechny síly vrhá do souboje semifinále Evropské ligy s Manchesterem United.

„Soustředím se jen na to, co mohu ovlivnit,“ okomentoval trenér Barcelony Enrique dotaz, jestli očekává nějaké klopýtnutí madridského klubu před koncem soutěže a skutečnost, že by Real mohl poztrácet síly v náročných soubojích Ligy mistrů s Atléticem.

„Analyzuji pouze to, co děláme my. Kvůli tomu jsem trenér. Co dělají ostatní, ať už se nám to líbí nebo ne, je každého věc. Já se raději soustředím na moje mužstvo. Musíte se dokázat vypořádat s tlakem.“

Barcelonu, která Villarreal doma porazila šestkrát v řadě, už možná posílí Andrés Iniesta, jenž duel s Espanyolem vynechal kvůli problémům s přitahovačem. Luis Enrique by tak mohl postavit svoji „TOP“ sestavu.

Villarreal má ale dobrou formu. Z posledních šesti střetnutí jich vyhrál pět a statečně odolává nátlaku Bilbaa a Realu Sociedad, kteří s ním bojují o účast v Evropské lize. Navíc ještě nevzdává teoretickou možnost probojovat se do Ligy mistrů, neboť na Sevillu ztrácí pět bodů.

Pravděpodobné sestavy

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitić, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

Villarreal: Andrés - Mario, Musacchio, Álvaro, J. Costa - Dos Santos, Trigueros, Rodri, R. Soriano - Soldado, Bakambu

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Granada CF - Real Madrid

Sobota 6. května, výkop 20.45, Estadio Los Carmenes, Granada, přímý přenos DIGI SPORT 3

Teoreticky mnohem snazší úkol než Barcelona má o víkendu Real Madrid. Hraje sice venku, nicméně proti Granadě, která po porážce v minulém kole na stadionu v San Sebastiánu 1:2 kapitulovala a po šesti letech se rozloučila s nejvyšší soutěží Primera División.

Trenér Zidane na jih do Andalusie určitě nepoveze zraněného Balea, Carvajala a ani Raphaela Varaneho. Ten naskočil do úterního derby v Lize mistrů s Atléticem poté, co za dva měsíce odehrál pouhých 100 minut a jak se zdá, dalo mu to zabrat.

Má totiž znovu svalové problémy, kvůli nimž ho raději nechává francouzský kouč odpočívat, aby ho měl fit na středeční odvetu proti Atléticu na stadionu Vicente Calderóna. Stoperskou dvojici tak bude opět tvořit kapitán Ramos s Nachem, na pravé straně zaskočí Danilo.

„Zítra s námi Varane nebude. Znovu ho bolí sval, ale není to nic vážného, je to jako vždycky. Nechceme riskovat u hráče, který má bolesti. Jede s námi Coentrao, Pepe je na tom velmi dobře a myslím, že příští týden už s námi bude naplno trénovat,“ shrnul Zizou situaci v obraně. Ta dokázala v úterý proti Atléticu (3:0) udržet čisté konto, což se jí v posledních týdnech příliš nedařilo.

Granada končí své účinkování mezi španělskou elitou neslavně. Z posledních 30 bodů, které byly ve hře, získala jen jeden a tak není divu, že je její osud zpečetěn již tři kola před koncem. Pět let se statečně držela, i tak ale nejlepší umístění bylo 15. místo.

„Doufám, že to nebude jako v zápase proti Celtě, kdy nastoupili náhradníci a nakonec to bylo ještě horší, protože ti běhali jako šílení a hráli moc dobře. Raději ať hraje Real s tím nejlepším a netočí s kádrem,“ řekl trenér Granady Tony Adams.

„Chceme hrát proti jeho nejlepším hráčům, chci aby nás respektovali a přijeli s tím nejlepším, co mají. Budeme se snažit ukázat naši nejlepší tvář a bojovat.“

Pravděpodobné sestavy

Granada: Ochoa - Foulqiuer, Hongla, Ingason, Gastón - Cuenca, Pereira, Uche, Wakaso, Boga - A. Ramos

Real: Casilla - Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo - Kovačić, Isco, James - L. Vázquez, Morata, Asensio

Tip FotbalPortal.cz 0:2

Kompletní program 36. kola

Pátek 5. května

21.00 Sevilla - Real Sociedad

Sobota 6. května

13.00 Sporting Gijón - Las Palmas

16.15 Atlético - Eibar

18.30 Barcelona - Villarreal

20.45 Granada - Real Madrid

Neděle 7. května

12.00 Alavés - Athletic Bilbao

16.15 Valencia - Osasuna

18.30 Deportivo - Espanyolem

20.45 Málaga - Celta

Pondělí 8. května

20.45 Leganés - Betis

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Jan Preisler / FotbalPortal.cz