Primera Division - Simeone lanařil Moratu. V průběhu derby Realu s Atléticem

Simeone cosi šeptá Moratovi

Dnes 10:18 - Útočník Realu Madrid Álvaro Morata je velmi chtěným a cenným zbožím pro blížící se letní přestupový termín. V dresu Los Blancos nedostává příliš možností si zahrát a tak rok od návratu z Juventusu přemýšlí nad odchodem z klubu. Nabídek má na stole dost a některé dokonce dostává během samotného zápasu.

V úterý se hrál pikantní duel mezi městskými rivaly Realem a Atléticem. Postavené kulisy semifinále Champions League rovněž nedoprovází tento duel každý den. Nicméně i tak soustředěný a do utkání zapojený trenér Atlética Madrid Diego Simeone si během něj našel okamžik, aby s úsměvem na rtech cosi pronesl k útočníkovi Moratovi.

Ten se začal rozcvičovat u postranní čáry, aby byl případně k dispozici Zidanemu. Toho využil Simeone, aby se k němu nachomýtl a s rukou překrývající ústa madridskému fotbalistovi přednesl nabídku na přestup.

Reportéři rozhlasové stanice Cadena Cope odhalili, co měl argentinský kouč Moratovi říct. „Pojď za mnou do Atlética,“ zaznělo od Simeoneho.

Simeone se snažil Moratu k přestupu přemluvit už minulé léto, ovšem marně. A smůlu bude mít zřejmě i letos. Především kvůli tomu, že Morata má hned několik nabídek. Nutno říct mnohem zajímavějších.

Zájem o něj má Manchester United, ovšem větší šance se přisuzují Chelsea. Její kouč Conte chtěl hráče Realu již do Juventusu, ovšem minuli se, neboť současný manažer Blues tehdy převzal kormidlo italské reprezentace.

„Volalo mi hned několik trenérů z Premier League. Řekl jsem, že by se mi to líbilo a pokud bych měl odejít, vybral bych si Londýn. Ovšem nevím, jak by se tvářil Real. Osobně jsem mluvil s trenérem Tottenhamu Pochettinem a s Contem, nicméně je to normální, že kluby volají mému otci nebo agentovi,“ prohlásil 12. dubna pro The Guardian sám hráč.

