Primera Division - Jaké jsou klady a zápory největších kandidátů na trenérské křeslo Barcelony?

Dnes 11:25 - Trenér Luis Enrique neprodloužil s Barcelonou kontrakt a tak bude muset sportovní ředitel Robert Fernández vybrat nového lodivoda. Adeptů na tuto prestižní funkci, jehož jméno by mělo být známo po finále poháru na konci května, je hned několik. U těch hlavních jsme se podívali na jejich klady a zápory, které by mohly ovlivnit případné rozhodnutí direktivy.

Unzué

Pro: Současný asistent Luise Enriqueho má respekt lídrů barcelonské kabiny. Jeho posun do funkce prvního trenéra by nevytvořil dusno v jejích útrobách. Zná dobře klub, prostředí. Je pravým opakem drsného Enriqueho. Do práce má velké nadšení a energii. Je znám svoji zálibou v nacvičování standardních situací a bazírování na taktice.

Proti: Určitě konzervatismus. Během tříleté etapy posbíral jisté návyky (ne vždy pozitivní) a mužstvo možná potřebuje změnu. Navíc v roli prvního trenéra působil zatím jen u týmů z nižších soutěží (Numancia, Racing Santander).

Valverde

Pro: Skromný trenér, který na sebe neupozorňuje. Diplomat, který je podřízený klubu. Toto jsou všechno charakteristiky, které by se líbily prezidentovi Bartomeuovi. Po fotbalové stránce jeho Athletic Bilbao uplatňuje vysoký presink, faktor, který Barcelona v mnoha zápasech opustila. Valverde by určitě chtěl tento taktický prvek vrátit. Navíc je empatický k hráčům a dobře zná prostředí ze svého působení z dob aktivní hráčské dráhy.

Proti: Chtěl by se Valverde pustit do tak náročné mise? V kuloárech se spíš tvrdí, že by si dal na rok od trénování pauzu. Někteří blízcí mu dokonce radí, aby tuto výzvu po tak úspěšném období azulgranas raději nepřijímal.

Koeman

Pro: Nikdy neskrýval svoji touhu trénovat Barcelonu. Mnozí mu dávají nálepku nový Cruyff. Perfektně ovládá mechanismy poziční hry a držení míče, kterou je Barcelona tolik nasáklá. Metodický kouč, který neváhá použít tvrdou ruku, pokud je třeba.

Proti: Má smlouvu v Evertonu a jeho vykoupení by stálo 8 milionů eur. To je pro barcelonskou pokladnu příliš.

Pizzi

Pro: Pizzi byl ambiciózní hráč, zároveň ale hrál i pro tým. Jeho trenérské krédo říká: „Preferuji, aby mužstvo hrálo dobře, mnohokrát je dobrý výsledek důsledkem dobré hry.“ Upřednostňuje rychlý zisk míče a aby balón hrál hlavní roli. Dobře by si jako Jihoameričan rozuměl s MSN.

Proti: Současný trenér chilské reprezentace nemá příliš velkou zkušenost s evropskými kluby. Během svého působení ve Valencii sice nezanechal špatnou stopu, ale majitel Peter Lim mu nevěřil.

Óscar García

Pro: Je to rozený „Cruyffista“. Barcelonský styl zkoušel implantovat všude, kde působil. Hodně věří odchovancům, kterým neváhá dát šanci. Mladíci, kteří prošli jeho rukama v dorostu o něm hovoří v superlativech.

Proti: Aktuálně vede RB Slazburg a zatím ještě netrénoval celek té nejvyšší úrovně. Jako trenér se pořád ještě formuje. Díky své povaze si v minulosti nadělal v klubu mnoho nepřátel.

Eusebio

Pro: Momentální trenér Realu Sociedad zná dobře Barcu a fotbalová vize, jíž praktikuje, perfektně sedí na tu, kterou v klubu hledají. Jeho San Sebastián hraje jeden z nejlíbivějších fotbalů v celé španělské lize.

Proti: Z barcelonské rezervy odešel hodně rychle, necítil se zde doceněný. Známá byla jeho prohlášení, v nichž se podivoval nad tím, že jeho jméno nebylo mezi kandidáty na post prvního kouče áčka. Možná je až příliš diplomatické povahy na kádr Barcelony.

