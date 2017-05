Primera Division - Další pikantní faktor, který může hrát roli v klíčovém zápase Málaga – Real Madrid

© as.com - Isco Alarcón

0 Líbilo se

Dnes 15:25 - Byla z toho pořádná mediální mela a přestřelka, když se vytáhl možný scénář jednoho z rozhodujících zápasů o španělský titul mezi Málagou a Realem Madrid. Domácí tým vede totiž bývalý dlouholetý hráč Míchel a z jeho vyjádření bylo vydedukováno, že cestu ke třem bodům svému bývalému klubu usnadní.

Do médií se totiž vyjádřil v tom smyslu, že se zachová jako větší fanoušek Realu Madrid, než když v sezóně 1991-92 jiná legenda Bílého baletu Jorge Valdano, již v roli trenéra Las Palmas, porazil v rozhodujícím zápase právě Los Blancos a ti tak nedobrovolně přenechali titul nenáviděné Barceloně.

Situace, kterou pak ještě víc rozvířil urážkami katalánského klubu (které prý byly směřovány na tamější novináře) prezident Al-Thani, se postupně uklidnila.

Ovšem na povrch vyplula jiná skutečnost, která by mohla mít velký vliv na průběh zápasu Málaga - Real Madrid, který se odehraje v úplně posledním kole. Jde o peníze. A o ty jde vždy až v první řadě, jak se říká.

Peníze nezanedbatelné. Zvlášť pro Málagu. Ta si sice prožila před pár lety krátkodobé hýření petrodolary, ovšem to už je dávno pasé. Nyní počítá každé euro a jeden milion, který je ve hře, by ji rozhodně dost zajímal.

Jde o to, že v roce 2013 přestupoval záložník Isco z tohoto klubu do Realu Madrid za 27 milionů eur. K této částce byla přidána klauzule, podle níž si měla Málaga v následujících pěti letech připsat na účet další milion pokaždé, když Real vyhraje titul. To se zatím nestalo a letošní sezóna vypadá v tomto ohledu pro klub z Andalusie velice nadějně.

Bude mít tento faktor nějaký vliv v možná rozhodujícím zápase celé sezóny?

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com