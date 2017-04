Primera Division - Nic netušící Casemiro ušetřil Ronaldovi žlutou kartu...Bohužel pro něj

© as.com - Casemiro s Ronaldem

Dnes 16:16 - Cristiano Ronaldo už několik zápasů žije v „karetním“ ohrožení. Na kontě má čtyři žlutá napomenutí a po pátém se ve Španělsku stojí na jeden zápas. Jelikož příští kolo cestuje Real Madrid na půdu již jistého sestupujícího týmu z Granady, byla ideální chvíle nechat si dát pátou žlutou kartu a být tak čistý před klíčovými duely proti Seville, Celtě a Málaze.

Jenže dobrák Casemiro asi netušil vůbec nic a několikátý pokus portugalského útočníka o zdržování rozehrávky, což je zřejmě jeden z nejsnadnějších způsobů jak vyfasovat žlutou kartu, pokazil tím, že sám rozehrál trestný kop, s nímž tolik otálel CR7.

V samotném závěru se Ronaldo hned několikrát snažil vynutit kartu tím, že otálel s rozehrávkou. A byť to bylo všem úplně jasné o co Ronaldovi jde, Casemiro nechápal vůbec nic a nepřipadalo mu vůbec divné, jak se Portugalec při každé rozehrávce loudá. Při poslední příležitosti mu „Case“ překazil plány tím, že se kopnutí do míče ujal sám. Od Ronalda si tak vysloužil hlasité pokárání a trenér Zidane na střídačce rozhazoval rukama.

Bude zajímavé sledovat, jestli dá Zidane příští víkend Ronaldovi zase volno, aby ho ušetřil případnému trestu, nebo to riskne i s vědomím, že při případném napomenutí nebude moci hrát v souboji se Sevillou.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, 90.min.com