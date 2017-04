Primera Division - Barcelona nebo Real Madrid? Marco Verratti si údajně vybral své další působiště

© thesun.co.uk - Marco Verratti

Dnes 13:20 - Záložník Paris Saint-Germain Marco Verratti podle informací serveru Don Balón vyjádřil svoji touhu přestoupit v létě do Barcelony, přestože o jeho služby jeví zájem také konkurenční Real Madrid. Bývalý playmaker Pescary sní o tom, že bude nastupovat v jednom mužstvu vedle Lionela Messiho a tlačí na přestup na Camp Nou.

Podle serveru Don Balón už Verratti informoval svého agenta o touze hrát za Barcelonu a rád by si přestup zajistil už během nadcházejícího letního přestupového období.



Vedle Messiho obdivuje Verratti i další hvězdu Barcelony Andrése Iniestu, se kterým je díky svému stylu hry často srovnáván a jehož by mohl být na Camp Nou dlouhodobou náhradou.



Verratti je o osm let mladší než Iniesta, který ve 32 letech začíná projevovat známky únavy a v letošní sezóně nastoupil v základní sestavě k pouhým 10 utkáním La Ligy.



PSG nicméně nemá v plánu prodávat jednoho ze svých klíčových hráčů, a pokud by k přestupu skutečně mělo dojít, musela by Barcelona vytáhnout z kapsy pořádnou sumu.

