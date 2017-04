© squawka.com - Kterých hráčů se Zidane zbaví?

Dnes 14:15 - Jediný hráč, jemuž v Realu končí za pár týdnů smlouva, je portugalský obránce Pepe. U něj je stěhování z Realu pryč prakticky jistotou. Ovšem jsou tu i další hráči, kteří přesto, že mají platný kontrakt, budou v kabině na San Bernabéu příští sezónu s největší pravděpodobností scházet.

James Rodríguez

Fotbalista, který se do širokého podvědomí fotbalových fanoušků dostal na MS 2014 v Brazílii, přestoupil ještě to samé léto do Realu za tučných 80 milionů eur. Real kvůli němu obětoval Di Maríu a po počátečních rozpacích se zdálo, že angažmá Kolumbijce ve Španělsku sedlo jak zadnice na hrnec.

Jenže pak byl zbaven funkce Carlo Ancelotti, jenž na Jamese hodně sázel a ani Rafa Benítez ani Zidane neřadili tohoto hráče mezi priority při tvorbě sestavy. James se začal trápit a docela měl problémy i s nočními výlety ulicemi Madridu.

Teď je z něj náhradník. V El Clásicu sice vstřelil nadějný vyrovnávací gól a ukázal, že v klíčových okamžicích může stále zářit. Jenže dostat se k těmto momentům...Jeho další pokračování na San Bernabéu se zdá vyloučené.

Verdikt: Prodat. Pokud možno za hodně peněz, aby mohl restartovat svoji kariéru jinde.

Fabio Coentrao

Upřímně, nezapomněli jste náhodou, že tenhle hráč má pořád skřínku v kabině Bílého baletu? Není divu. Moc toho nenahrál. Už jeho přestup v roce 2011 za 30 milionů eur vyvolal negativní ohlasy a roli konkurenta pro Marcela vlastně plnil zřídkakdy.

Verdikt: Prodat. Nic moc za něj asi nikdo nenabídne, ale aspoň něco by se za něj získat dalo.

Keylor Navas

Kostaričan je výborný brankář. Nicméně po problémech s Achilovkou, kterými si prošel loni v létě, už není tím zázračným gólmanem. I tak si ale pořád udržuje slušnou úroveň. Naposledy v El Clásicu sice dostal tři góly, ale mohlo jich být dvakrát tolik. Jenže Real je prostě Real. Vedení si vzalo do hlavy, že koupí De Geu z Manchesteru United a těžko to v létě dopadne jinak. Pokud tedy španělský reprezentant přestoupí za vysokou částku, Navas asi znovu nepřijme roli dvojky.

Verdikt: Prodat. Zájem o něj určitě bude velký

Mariano

Nadějný útočník, který po dobrých zápasech v letní přípravě získal místo v A týmu, poté, co věkově přerostl rezervní Castillu. Jenže do hry se logicky moc nedostává, byť každým svým vystoupením bezesporu zaujme. Schopnosti střílet góly má v sobě. Určitě ale ještě není připraven na to, aby hrál za Bílý balet pravidelně.

Verdikt: Poslat na hostování, aby si zvedl sebevědomí i cenu a pak z něj profitovat.

Álvaro Morata

Morata si svými góly vystřílel právo návratu na San Bernabéu, kdy za něj Real neváhal zaplatit opci ve výši 30 milionů eur Juventusu. Sice se spekulovalo, že jen proto, aby ho obratem prodal do Anglie, ale odchovanec nakonec zůstal na celou sezónu. Jenže Zidane neustále tvrdošíjně spoléhá na hrotu útoku na Benzemu, který góly nedává tolik, kolik by se na středního útočníka Los Blancos slušelo.

Moratovi je ale 24 let a potřebuje hrát a s ohledem na tendenci Realu nakupovat drahé posily, je možné, že by se jeho pozice před ročníkem 2017-18 ještě zhoršila. Zdá se, že Moratova mise v Realu nebude ani napodruhé úspěšná.

Verdikt: Prodat. Za pořádný balík do Premier League.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, squawka.com