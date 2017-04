Primera Division - Na San Bernabéu jede Valencia, Barcelonu čeká městské derby s Espanyolem

© mundodeportivo.com - Dnes se hraje barcelonské derby

Dnes 07:43 - Náročné zápasy čekají na první dva celky tabulky španělské Primera División. Aktuálně druhý Real Madrid vyzve na domácím stadionu Valencii, vedoucí Barcelonu čeká těžké derby na půdě Espanyolu.

Real Madrid - Valencia CF

Sobota 29. dubna, výkop 16.15, San Bernabéu, Madrid

Zápasy madridského Realu s Valencií bývaly vždy velkou řežbou a Bílý balet nejednou v těchto vypjatých střetnutích selhal. V únoru doma Valencia zdolala Los Blancos 2:1, nicméně na San Bernabéu na tříbodový zápis čeká dlouhých devět let, kdy tu zvítězila 3:2. I tak z ale ze uplynulých šesti soubojů odvezla čtyři remízy.

Dvě z nich (pokaždé 2:2), v letech 2014 a 2015 stály Real Madrid ligový titul

V této sezóně ale Valencia nehraje v ideálním rozpoložení. V tabulce Primera División je až na dvanáctém místě, když momentálně táhne šňůru tří zápasů bez vítězství. Nicméně záchranu už má v kapse. V minulém kole svěřenci trenéra Vora podlehli doma San Sebastiánu 2:3, předtím v Málaze 0:2 a nevyzráli ani na Sevillu, na Mestalle s ní jen remizovali 0:0.

Do utkání ale nenastoupí dvě klíčové opory - útočník Simone Zaza a obránce či záložník Cancelo, kteří se v minulém zápase vykartovali.

To madridský Real si v týdnu pořádně zastřílel. V La Coruni sice nastoupil s B týmem, bez několika hvězd základní sestavy, ale i tak pokořil Deportivo drtivým výsledkem 6:2. Pofoukal si tak bolístku po prohraném El Clásicu s Barcelonou, která se na něj bodově dotáhla, byť má o zápas více.

Do dnešního zápasu nastoupí Zidane s tím teoreticky nejsilnějším co má, byť ti, co hráli ve středu, dokázali, že nějaké dělení na náhradníky a hráče základní sestavy neplatí. Mnozí dokonce prohlašují, že hráli lépe.

Francouzský kouč by měl v dnešním zápase šetřit Marcela, po trestu se do sestavy vrací Ramos, kde by se měli objevit i Modrić, Casemiro, Kroos, Benzema a Ronaldo.

Pravděpodobné sestavy

Real Madrid: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Danilo - Casemiro, Modrić, Kroos - Asensio, Benzema, C. Ronaldo

Valencia: D. Alves - Montoya, Garay, Mangala, Gayá - Parejo, Soler - Munir, Orellana, Nani - Mina

Tip FotbalPortal.cz 3:1

Espanyol Barcelona - FC Barcelona

Sobota 29. dubna, výkop 20.45, Cornella-El Prat, Barcelona

Pro Barcelonu je dobrá zpráva, že si Brazilec Neymar proti Osasuně odpykal třetí zápas trestu za ironické poznámky k rozhodčímu po vyloučení v Málaze a dnes se vrátí do sestavy vedle Messiho, který ve středu odehrál jen šedesát minut a Suáreze, jenž celý zápas odseděl na lavičce. Uruguayský útočník momentálně čeká na vstřelený gól pět zápasů.

Barcelona po výpadku v Málaze dokázala vyhrát tři ligové zápasy, včetně El Clásica a nastřílela v nich 13 gólů, sám Messi pak šest. Šance na titul tak pořád existuje, ale Real musí klopýtnout. A Barcelona nesmí polevit.

Jenže Espanyol je letos pod vedením trenéra Quique Sáncheze Florese naprosto v pohodě a už dlouho nenastupoval do barcelonského derby za tak vysokého a klidného postavení v tabulce. Aktuálně je totiž na 9. místě a ještě nedávno se na Cornelle hodně nahlas mluvilo o možnosti startu v evropských pohárech. Příjemné starosti v klubu, který poslední roky spíše bojoval o přežití.

Barcelonu, která nastoupí bez zraněného Iniesty, ale na stadionu Cornella nikdy neporazil. Z osmi utkání skončily tři nerozhodně a pět výhrou azulgranas. Poslední domácí výhra nad FC se udála ještě na Olympijském stadionu Montjuic před deseti lety.

Pravděpodobné sestavy

Espanyol: D. López - M. Navarro, David López, D. Reyes, Aaron - Jurado, Fuego, V. Sánchez, Piatti - G. Moreno, Baptistao

FC Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umitit, Alba - Busquets, Rakitić, Gomes - Messi, Suárez, Neymar

Tip FotbalPortal.cz 0:0

Kompletní program 35. kola Primera División

Pátek 28. dubna

Villarreal - Sporting Gijón 3:1

Sobota 29. dubna

13.00 Real Sociedad - Granada

16.15 Real Madrid - Valencia

18.30 Las Palmas - Atlético

20.45 Espanyol - FC Barcelona

Neděle 30. dubna

12.00 Osasuna - Deportivo

16.15 Betis - Alavés

18.30 Eibar - Leganés

20.45 Celta - Athletic Bilbao

Pondělí 1. května

21.00 Málaga - Sevilla

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Jan Preisler / FotbalPortal.cz