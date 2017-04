Primera Division - Messi dresy nesbírá. Jednou ale požádal o výměnu i on. Koho?

Jo takhlee, tak to brácha dopadl hodně dobře!!! To jste to museli mít po tom semifinale Juve - Real dost zajímavé Jinak abych se přiznal v dětství jsem nejvíc sledoval Ronalda, Carlose a Rivalda, takže mi Real vůbec nevadil, ale to jsem byl ještě malý, hloupý kluk!! nicméně pak mě okouzlil Ronaldinho a měl jsem jasno! Ale Guti byl fakt borec, toho jsem měl taky rád.