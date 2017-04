© FotbalPortal.cz - Mascherano vstřelil včera první gól za Barcelonu

Dnes 09:18 - Barcelona včera jednoznačně přejela sestupující Osasunu 7:1, nicméně na zápas prvního s posledním se bude vzpomínat především kvůli jiné události. Argentinec Javier Mascherano totiž vstřelil z pokutového kopu vůbec svůj první gól v dresu azulgranas od roku 2010, kdy do klubu přestoupil.

319 zápasů musel argentinský obránce Javier Mascherano čekat na vstřelený gól v dresu Barcelony. Dlouhých sedm let. Dočkal se až včera. V 66. minutě za stavu 5:1 pro domácí tým byl na hraně pokutového území faulován Denis Suárez a rozhodčí bez váhání ukázal na penaltový puntík.

Jelikož byl v tu chvíli už hlavní exekutor pokutových kopů Lionel Messi vystřídán na lavičce náhradníků a Neymar se Suárezem do zápasu nezasáhli, putoval míč nejprve k Ivanu Rakitićovi.

Nicméně v tu chvíli se něco stalo, neboť Gerard Piqué se otočil směrem ke střídačce a po krátkém rozhovoru s Iniestou a Suárezem rozhodl o tom, že střílejícím hráčem bude Mascherano.

„Chtěl jsem tu penaltu kopat, ale Piqué mi řekl, abych ji nechal Mascheranovi. Aby ji kopl on a měl pravdu. Musíte poslouchat prezidenta,“ okomentoval celou událost Ivan Rakitić.

„O nic nejde. Neberu to jako něco významného. Je to jen ukázka přízně. Důležité je vítězství poté, co mužstvo předvedlo na Bernabéu. Musíme dál tlačit na Real. Beru tenhle sport jako něco kolektivního. Každý má svoji roli a ta moje není o střílení branek,“ uvedl po zápase Mascherano.

„Není to o tom gólu, spíše o přátelství spoluhráčů a přízni diváků, kteří přišli na Camp Nou. Pokud vás všichni přemlouvají, nejde říct ne. Ale neměl jsem v plánu, že ji budu kopat.“

Po zápase to s ním spoluhráči oslavili v kabině a neopomněli premiérového střelce velebit ani na sociálních sítích.

