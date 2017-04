Já už musel pracovat,tak jsem viděl asi 15 min do 2:0. Do poločasu prý LC jakžtakž trochu srovnali hru, mohli dokonce srovnat a hned po tom dostali na 3:1. Hra Realu v takovém složení se mi vždy líbila,všichni měli vždy chut do hry. Taky bych nevěřil že by barca v plné sestavě dala dnes tolik golů. Spíš mě dnes překvapil Bayern že si nechal utéct postup. Tottenham že vyhrál v CP. A Monaco to muselo být ,,bečko"ne?