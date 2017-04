Primera Division - Cristiano Ronaldo byl po El Clásicu pořádně naštvaný na své spoluhráče

Ze sa prave Ronaldo ozyva v prvom rade je to on co by mal po tomto zapase drzat hubu za tu jeho simulaciu zo zaciatku zapasu...za druhe ked uz to je pravda a kazal svojim spoluhracom viac branit tak nabuduce by to mal skusit aj on sam a nie stat a picovat na druhych co maju robit to dokaze kazdy...okrem rozhadzovania ruk a plakania opat nic extra nepredviedol