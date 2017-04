Primera Division - Bartra složil po El Clásicu poklonu Messimu a fanoušek mu za to vyhrožoval smrtí

© FotbalPortal.cz - Bartra poblahopřál Messimu na Twitteru

Dnes 12:50 - Vítězství Barcelony v El Clásico nad Realem Madrid mělo celosvětový ohlas. Ke skvělému výkonu chtěl Lionelu Messimu poblahopřát i Marca Bartra, stoper Dortmundu a bývalý hráč azulgranas. Nicméně od jednoho fanouška si musel přečíst i výhružný vzkaz, který měl spojitost s nedávným bombovým útokem na autobus Dortmundu.

Marc Bartra momentálně hájí barvy Borussie Dortmund. Ale není to tak dlouho, co sedával v kabině Barcelony, v těsné blízkosti hvězdného Lionela Messiho. Právě Argentinec předvedl v nedělním El Clásicu na stadionu Santiaga Bernabéua v Madridu perfektní exhibici, kdy dvěma góly pomohl azulgranas k celkové výhře 3:2.

Poklonu mu chtěl složit i španělský obránce a na sociální síť Twitter proto vložil stručný, zato naprosto výstižný příspěvek: „D10S“.

Za to si ale vysloužil hned několik výhružných reakcí. Jedna z nich připomněla nedávný bombový útok na autobus Borussie Dortmund před zápasem Ligy mistrů s Monakem, z nějž vyvázl Bartra naštěstí jen se zraněními, z nichž se zotavuje.

„Kéž by ti ta bomba bouchla do tváře,“ stálo v reakci. Ačkoliv mnozí fanoušci na druhou stranu přemlouvali Bartru, aby se vrátil do Barcelony, jiná mu připomínali finále španělského poháru 2014, kdy mu na stadionu Mestalla utekl Gareth Bale z Realu a rozhodl o tehdejším triumfu Blancos.

