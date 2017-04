Primera Division - Zidaneho chyby, které vrátily Barcelonu do hry o titul

© FotbalPortal.cz -

Dnes 15:14 - Ničeho nelitoval. Vůbec. Ani složení sestavy ani svých rozhodnutí. Alespoň to tak uvedl na tiskové konferenci. Nicméně jisté je to, že se trenér Realu Madrid Zidane rozhodně nedržel svého kréda, kdy měří všem stejným metrem. To nakonec ovlivnilo složení sestavy a s tím spojený výkon týmu.

Bale nebyl připraven na základní sestavu

Po delším zranění bývá obvyklé, že hráč začíná na lavičce. Zvlášť, když se ještě na konci týdne pořádně nevědělo, jestli bude vůbec Bale nominován. Nicméně Zidane raději nechal sedět na lavičce hráče s největší formou a nasadil velšského fotbalistu. Protože měl chuť hrát. Vymstilo se mu to, Bale střídal ještě v průběhu prvního poločasu...

Zidaneho posedlost stavět BBC

Ještě předtím, než musel Bale z placu, dávalo mužstvo evidentní signály o tom, že BBC není to nejlepší řešení pro Real Madrid. Pokud tito tři nastoupí, neobětují se tolik v obranných povinnostech a spíše to vypadá, že každý pronásleduje svoje vlastní ego.

Asensio a Isco na lavičce

Ještě mnohem horší ale byla skutečnost vidět pouze na střídačce Asensia či Lucase Vázqueze dokonce na tribuně. Prvně jmenovaný má nejlepší formu z celého kádru, takže se znovu nenaplnila Zidaneho poučka, podle níž hraje ten, kdo je na tom nejlépe. Když nastoupil na trávník místo Balea, začalo hrát mužstvo jinak, stylem, který mu víc vyhovuje - 4-4-2 s Ronaldem na hrotu, nebo zhruba v tom prostoru.

Zizou nedokázal číst vývoj utkání

Zidane, potažmo všech deset hráčů, kteří byli v závěrečných momentech utkání na trávníku, nedokázalo takticky zvládnout konec duelu s Barcelonou. Je neuvěřitelné, že tak vyspělé mužstvo, jemuž remíza mohla vyhovovat vzhledem k vývoji v ligové tabulce, se pustí do útočení a na polovině soupeře v okamžiku Robertova protiútoku zůstane šest hráčů. Chyběla inteligence. Stejně jako Casemirovi, který svojí žlutou kartou ve 13. minutě hodně zatížil tým. Byť ho sudí nakonec podruhé nepotrestal, nedá se vyloučit, že později u zákroku Ramose naopak přidal v konečném účtování to, co Brazilcovi ušetřil. Zidane ho měl střídat dříve.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com