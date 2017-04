Primera Division - Zidane: Měli jsme hrát víc hlavou. Enrique: Vyhráli jsme jejich stylem

© FotbalPortal.cz - Zidane s Enriquem

Dnes 13:53 - Po El Clásicu vyjádřili své pocity také trenéři obou týmů. Zklamaný Zinedine Zidane prohlásil, že jeho mužstvo neodehrálo takticky dobře závěr zápasu. Povzbuzený Luis Enrique si zas pochvaloval, že jeho svěřenci vstřelili třetí gól z brejkové situace, tedy způsobem, který zdobil dlouhá léta především Real Madrid.

Trenér Zinedine Zidane byl po prohraném El Clásicu evidentně velice zklamaný. „Tohle musíme odehrát víc hlavou a být víc pohromadě při bránění v posledních minutách. Pokud nepřidáte další gól, může se přihodit toto. Jsme zklamáni z výsledku, protože když vyrovnáte na 2:2 a hrajete v deseti, musíte víc hrát hlavou,“ řekl francouzský trenér.

„Mysleli jsme si, že můžeme dát třetí gól, byli jsme trochu mimo své pozice po autovém vhazování a stalo se co se stalo. Neustále jsem opakoval, že liga je otevřená a po dnešku o to víc. My se teď musíme soustředit na další utkání. Messi je rozdílový hráč a dnes dal opět dva góly. Myslím, že jsme nekontrolovali dobře momenty, kdy jsme mohli soupeři škodit,“ pokračoval.

Ze zápasu musel ještě v prvním poločase kvůli obnovenému zranění odstoupit Gareth Bale. „Vůbec nelituji toho, že jsme Balea nasadil. Řekl mi, že je v pořádku. Jsem zklamaný kvůli němu, protože chtěl hrát a myslel si, že to zvládne. Tyto věci nemůžeme ovlivnit.“

Opačnou náladu měl pochopitelně kouč hostí Luis Enrique. „Byl to zápas dvou velkým mužstev, které chtěly vyhrát a vítězství si mohlo odnést kterékoliv z nich. Bylo znát utkání Ligy mistrů na nasazení a tempu. Tohle jsou zápasy maximální náročnosti fyzické a psychické,“ uvedl Enrique.

„Fakt, že jsme dali vítězný gól v 92. minutě, nám dodá obrovskou dávku optimismu. Je to velký den pro všechny Katalánce. Na svátek Svatého Jakuba si to všichni pořádně užijeme. Nikdo nepochybuje o potenciálu madridského klubu. Je to jedno z nejlepších mužstev na světě, které nepřestává získávat tituly. Z mála dokáží vytvořit velké nebezpečí, to je jejich největší přednost. Měli jsme dostatek šancí tenhle souboj vyhrát. Vyhráli jsme v 92. minutě v jejich stylu, který se nám ale také zamlouvá.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com