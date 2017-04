Primera Division - El Clásico: Piqué a Ramos opět v sobě, Marcelo vzal vinu na sebe a červenat se mělo víckrát

© marca.com - El Clásico

Dnes 08:43 - Včerejší El Clásico opravdu nepostrádalo vůbec nic. Kdo zápas neviděl, ať si ho určitě pustí ze záznamu, protože šlo o opravdu velkou podívanou, jehož diváci byli svědky hned pěti branek, spousty šancí a samozřejmě nejedné polemiky, jež poslouží jako spolehlivý podklad k pozápasovým debatám.

Jedna červená? Měly být možná i tři...

Jako hlavním tématem po podobně vypjatých duelech bývá tradičně práce rozhodčího, jímž byl tentokrát Hernández Hernández. Ten v 77. minutě hodně zasáhl do vývoje zápasu, když vyloučil Sergia Ramose, který na půlce hřiště zajel do Messiho. Ovšem Real mohl hrát v početní nevýhodě již mnohem dříve. Zákrok loktem opět na Messiho v podání Marcela, po němž hráči Barcelona tekla dokonce krev, by si podobné hodnocení přestupku bezesporu zasloužil. Do sprch mohl jít ještě před poločasovou přestávkou i Casemiro. Ten dostal první žlutou po zákroku na Messiho již ve 12. minutě a ve 45. zastavoval protiútok, koho jiného než Messiho, měl vidět z rukou sudího další.

Neodpískaná penalta na Ronalda

Určitě prvním hodně klíčovým momentem ale byla akce v pokutovém území Barcelony hned ve druhé minutě zápasu, kdy Umtiti určitě byl v kontaktu s nohou Ronalda a arbitr zápasu v tento moment klidně pokutový kop odpískat mohl.

Ofsajd u gólu Realu...?

Jak odhalily opakované záběry, tak branka, kterou ve 28. minutě vstřelil Casemiro, byla zcela v pořádku, neboť ve chvíli, kdy posílal Marcelo míč za obranu Barcelony, stál autor první střely Ramos v legálním postavení.

Piqué - Ramos, další díl nekonečného seriálu

Dva kohouti, kteří do sebe ryjí bez přestávky, mají po včerejšku další motiv ve válce slov pokračovat. Sergio Ramos, v momentě, kdy po svém vyloučení opouštěl trávník, neopomněl gesty naznačit stoperovi Barcelony, aby přestal řečnit a ukazoval na prezidentskou lóži. Není to totiž tak dávno, co Piqué obvinil Real, že právě v ní se tahá za nitky a ovlivňuje dění ve španělském fotbale ve prospěch Bílého baletu.

„Neslyšel jsem ho, viděl jsem, že mi něco ukazuje, předpokládám, že se to vztahovalo k vyloučení. Až si to doma pustí, bude litovat, protože červená byla naprosto jasná. Problém je v tom, že tady nejsou zvyklí, aby k nim rozhodčí nebyli tolerantní a když tomu tak není, reagují jak reagují,“ řekl po zápase Piqué.

„Podle mě je červená přehnaná. Je to zákrok, do něhož jsem šel pozdě, ale nebyl tam kontakt. S Piquém se snášíme dobře, ale nechtějte po mě, abych se s ním po El Clásicu objímal. Pokud mluvil o tolerantních rozhodčích, tak to potom byl jejich zápas s PSG. On rád mluví o sudích. Řekl bych mu jen jedno: s takovým tlakem a stížnostmi v každém tweetu získáte to, co jste chtěli,“ odpověděl obránce Realu Ramos.

Marcelo si sypal popel na hlavu

Roli viníka při rozhodujícím gólu vzal na sebe levý bek domácího týmu Marcelo, který lituje, že nezastavil Sergiho Roberta. „Beru na sebe díl viny. Měl jsem zastavit Sergiho Roberta. Kdybych ho fauloval, nedal by Messi třetí gól.“

Skvělé zákroky gólmanů

Byť se neustále mluví o příchodech nových brankářů na místo těch stávajících (tedy především v podání Realu Madrid), včera oba gólmani ukázali hned několika skvělými zákroky, že se na ně týmy mohou spolehnout i v těch nejtěžších okamžicích. Oba si za své vystoupení zasluhují absolutorium.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz