Masakr zápas... Fotbal nahoru dolů, brankáři parádní zákroky, drama až do konce. Podle výkonů by to měla být remíza ale nezrobíte ani piču když to do svých rukou vezme samotný bůh fotbalu. Jinak loket od Marcela nechtěný, o tom žádná. Ale to co předvedl Ramos...fakt prase. Ale pěkný pohled jak z toho byl uplně v kundě. No a doufám že dneškem se už konečně přestane porovnávat Messi/Ronaldo protože se to už nějaký čas absolutně nehodí a dnešek byl důkazem.