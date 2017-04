Primera Division - El Clásico: Kdo má momentálně lepší tým – Real nebo Barcelona?

© FotbalPortal.cz -

Dnes 08:24 - Už zítra vypukne 234. El Clásico celé historie. Souboj mezi Realem a Barcelonou se tentokrát odehraje v kulisách madridského stadionu San Bernabéu. Který tým má ale momentálně lepší tým a tím pádem větší šance na výhru? Zkusili jsme vzít hráče na jednotlivých postech a porovnat jejich aktuální formu a posoudit, který tým je lépe vybaven..

V úvahu jsme brali předpokládané sestavy obou týmů, kde v barcelonském útoku jsme dali šanci před potrestaným Neymarem šanci Pacu Alcácerovi, jenž v útoku nastoupil v posledním zápase proti Realu Sociedad.

Brankář: Navas vs. Ter Stegen

Keylor Navas byl především v loňské sezóně oporou jak se patří. Jakoby chtěl všem dokázat, že jeho přestup do Manchesteru United, výměnou za nějž měl přijít De Gea, byl omyl. Jenže letos zrovna nezáří, dělá do očí bijící chyby. Ačkoliv Ter Stegen vzhledem ke své chladnokrevnosti občas také vyrobí pořádnou botu, letos je dle našeho soudu lepší.

Verdikt FotbalPortal.cz: Ter Stegen

Pravý obránce: Carvajal vs. S. Roberto

Tady není o čem debatovat. Carvajal se vypracoval na jednoho z nejlepších pravých beků současnosti. Možná není tolik ofenzivní, jako Marcelo, ale o to důraznější při bránění. Od pravé lajny dokáže servírovat přesné gólové pasy. Roberto je sice fanoušky veleben za postupový gól do sítě PSG, ale globálu je za očekáváním a mnohé mrzí odchod Daniho Alvese, který přesně splňoval požadavky na beka pro Barcelonu.

Verdikt FotbalPortal.cz: Carvajal.

Stoper: Ramos vs. Piqué

Oba jsou to hráči světové extratřídy, oba se rádi škádlí na sociálních sítích a oba patří mezi nepostradatelné hráče svých týmů. Pokud jsou zdraví, hrají. Ramos má sice sklony k častému sbírání žlutých karet, ale letos je vyzdvihován především kvůli perfektnímu zakončení. Už vstřelil deset branek, většinu z nich klíčových. Je větší lídr než Piqué.

Verdikt FotbalPortal.cz: Ramos

Stoper: Nacho vs. Umtiti

Nacho je záskok za Varaneho nebo Pepeho, přesto si na post v sestavě dělá oprávněný nárok. Mnozí odborníci jen nechápavě kroutili hlavami, že tak poctivý zadák nedostává od Zidaneho větší prostor. Nicméně nezřídka si neodpustí chybu. To Umtiti je snad jedinou letní posilou, která se Barceloně povedla. Spolehlivý, důrazný v soubojích. Jednoznačná volba.

Verdikt FotbalPortal.cz: Umtiti

Levý obránce: Marcelo vs. Jordi Alba

Stejně jako na pravé straně jasná volba. Marcelo je na vrcholu formy, svoji psychickou pohodu předvádí každý zápas. Pryč jsou doby, kdy mu byla vyčítána nadváha a defenzivní nedostatky. Ty mnoho nevylepšil, ale jeho tah vpřed vše mnohonásobně převýší. Alba byl Enriquem několikrát při přechodu na systém 3-4-3 zbytečně obětován, přitom je také průnikovým hráčem, který dokáže narušit zataženou obranu.

Verdikt FotbalPortal.cz: Marcelo.

Defenzivní záložník: Casemiro vs. Busquets

Casemiro je pro Zidaneho poklad, který nerad nechává sedět na lavičce. Byť občas musí, aby ho úplně nevyšťavil. Brazilský středopolař, který v lednu 2013 přišel do béčka jen na zkoušku, se totiž proměnil ve skálu, hráče, kterého ofenzivně laděný tým nezbytně potřebuje. Rozehrávku má možná lepší Busquets, ale letos si neodpustil několik špatných zápasů. I tak je ale pro Barcu nepostradatelný.

Verdikt FotbalPortal.cz: Casemiro

Vnitřní záložník: Kroos vs. Rakitić

Těžko porovnávat dva hráče, kteří mají každý jiné přednosti, byť v teoretickém rozestavení mají podobnou pozici. Kroos je spíš statičtější, jenž těží ze skvělých milimetrových přihrávek ať už na krátkou či dlouhou vzdálenost. Nepotřebuje tolik běhat. Zatímco Rakitić se dokáže realizovat na velkém prostoru a tvrdě makat aniž by postrádal slušnou technickou vybavenost. Klaníme se v tomto případě na stranu Chorvata.

Verdikt FotbalPortal.cz: Rakitić

Vnitřní záložník: Modrić vs. Iniesta

Letos má v souboji těchto dvou géniů určitě navrch Luka Modrić. Motor týmu, hnací jednotka všech akcí Bílého baletu. Měl po podzimním zranění kolene pomalejší rozjezd, ale nyní ho musí Zidane spíš krotit a šetřit na důležité souboje. Naproti tomu Iniestovi se letos nevyhnula zranění a navíc ho Enrique nestaví zas tak úplně často. V počtu odehraných minut je až na 13. místě v týmu. A letos to bohužel není jeho úplně ideální sezóna. Verdikt FotbalPortal.cz: Modrić

Pravé křídlo: Bale vs. Messi

Tyto řádky jsou psány ve chvíli, kdy nebylo úplně jasné, jestli se dá do kupy velšský útočník. Ať tak či onak, ve srovnání s Messim samozřejmě pokulhává. Byť se zdálo, že už by letos konečně mohl ukázat proč za něj Real dal 100 milionů eur, nešťastná zranění mu asi nikdy nedovolí definitivně rozpuknout. Messiho pozice pravého křídla je pochopitelně jen teoretická, neboť se pohybuje prakticky po celém hřišti. Argentinský hráč prožívá skvělou sezónu. Nicméně proti Juventusu vyšel naprázdno a nerad by si podobný zážitek zopakoval i v neděli. Verdikt FotbalPortal.cz: Messi

Střední útočník: Benzema vs. Suárez

I na tomto útočném postu Real zaostává. Benzema je sice neustále upřednostňován koučem, ale daleko lepší statistiky má lavičku leštící Morata. Francouz už se svojí laxností, která provokuje fandy merengues, asi nic neudělá. Nicméně nejednou kvůli jeho naoko vypadající lajdáckosti ztratil neproměněnou příležitostí body. Co naplat, že je možná dobrý do kombinace. Suárez je naproti tomu snajpr. Ovšem pozor. I on si momentálně prochází střeleckou abstinencí. Gól už nedal čtyři zápasy.

Verdikt FotbalPortal.cz: Suárez

Levé křídlo: C. Ronaldo vs. Alcácer (?)

Toto je dvojice, která se asi nedá vůbec srovnávat. Alcácer bude rád, pokud vůbec nastoupí, v lize navíc dal jen čtyři góly. Jeden v posledním kole proti Realu Sociedad, zápase, který mu poměrně vyšel. Neymar, který normálně na tomto postu nastupuje, se totiž hloupě vyautoval z El Clásica sám vyloučením v Málaze. Byť ještě Barcelona zkoušela poslední možnost se odvolat, jeho start je nepravděpodobný. Naopak Cristiano se probudil ze střeleckého spánku v pravý čas. Po pěti zápasech, v nichž vstřelil jediný gól, rozhodl dvojutkání s Bayernem sám, když ze šesti gólů svého týmu dal hned pět.

Verdikt FotbalPortal.cz: Cristiano Ronaldo

Jan Preisler