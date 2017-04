Primera Division - 5 důvodů proč ještě věřit Barceloně před odvetou s Juventusem

© as.com - Leo Messi v souboji s Dybalou

1 Líbilo se

Dnes 13:10 - Že by se zopakoval husarský kousek z osmifinále, kdy Barcelona dokázala vymazat čtyřgólovou ztrátu z prvního zápasu a přešla přes Paris SG do dalšího kola? Proti Juventusu bude dotahovat tříbrankový deficit. Může přijít další revoluce? Zde je pět motivů, kvůli nimž by to mohlo vyjít...

Messi ve skvělé formě

Není v kabině Barcelony jiného hráče, který by Barcelonu mohl dovést do semifinále Ligy mistrů. A pokud je tento hráč navíc ve výtečné individuální formě, šance se zvyšují. Leo Messi nastřílel ve španělské lize 29 gólů, poslední skvělou exhibici předvedl v sobotu proti San Sebastiánu. Z posledních pěti zápasů zaznamenal hned tři dvougólové.

Návrat Busquetse

Bez něj Barcelona v Turíně ztroskotala. Když v sestavě není, azulgranas působí dezorientovaně. Katalánci kromě jiného potřebují od Busiho řád, rozehrávku. Ačkoliv byl i on v letošní sezóně častým terčem kritiky, pořád je to nepostradatelný hráč. Mascherano v jeho roli na Juventus Stadium neuspěl.

Taktické varianty

Uvidíme odvážnější rozestavení 3-4-3 nebo konzervativnější 4-3-3? Barcelona může překvapit Juve návratem k tradičnímu systému. Gólman Ter Stegen by tak byl víc chráněn, role krajních obránců by vzrostla. Juventus totiž využil tříčlennou obranu Barcelony k útočení po krajích, jako v případě Cuadrada. Do sestavy by se mohl vrátit Jordi Alba, fotbalista, který by mohl škodit svými průniky a víc kombinovat s Neymarem, který se necítil proti Alvesovi v prvním zápase moc pohodlně. Rovněž Sergi Roberto, jako proti Realu Sociedad, by mohl mít důležitou úlohu.

Historie - třikrát se to podařilo

Hned třikrát dokázala Barcelona otočit výsledek 3:0 z prvního utkání v evropských pohárech. Poprvé ve 3. kole Poháru UEFA v sezóně 1977-78. V odvetě Barcelona porazila Ipswich Town 3:0 a postoupila na penalty 3:1. V ročníku 1978-79 ve druhém kole PVP výhra 3:0 nad Anderlechtem, na penalty pak 5:4. A naposledy se podobný kousek podařil azulgranas v roce 1986, kdy v semifinále PMEZ po výsledcích 0:3 a 3:0 přešli přes IFK Göteborg 5:4 na penalty.

Kouzlo stadionu Camp Nou

Výsledky všech zápasů, které Barcelona v letošní sezóně v Lize mistrů na domácím stadionu odehrála, by dávaly právo postupu dál. Celtic azulgranas zdolali 7:0, Mönchengladbach 4:0, stejným výsledkem Manchester City a naposledy 6:1 Paris SG. Také v lize dokázala Barca sedmkrát vyhrát výsledkem, který by ji na postup stačil.

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es