Primera Division - Neymar nechce ukončit kariéru v Barceloně...ani United nebo PSG

Dnes 08:14 - Brazilec Neymar, jenž se připravuje na středeční odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů s Juventusem prozradil, že by svoji fotbalovou kariéru nechtěl končit tam, kde působí - tedy v Barceloně. Ovšem nemá touhu pověsit kopačky na hřebík ani v Manchesteru United či PSG, klubech, které byly spojovány s možným přestupem.

V Brazilcově krvi totiž má svoje místo hluboký sentiment a poslední zápasy na nejvyšší úrovni by chtěl bezesporu sehrát ve své domovině. Ovšem není to milovaný Santos, kde s fotbalem začínal, kam by se chtěl po ukončení evropské anabázi vrátit. Nýbrž jiný slavný klub ze země Kanárků - Flamengo.

„Hrozně rád bych si jednou zahrál za Flamengo, na zaplněném stadionu Maracaná v Poháru Osvoboditelů,“ prohlásil barcelonský fotbalista.

„Santos sice hrozně miluji, ale nemohu zapomenout to, co se odehrálo po mém odchodu. Santos se se mnou soudil ani nevím proč. Existuje mnoho historek, které lidi neznají, úplně stačilo, že se vyprávělo o tom, že si chci dát vlastní gól ve finálovém zápase na MS klubů proti Barceloně,“ řekl rozladěně Neymar.

Ovšem termín, kdy by se chtěl zpátky na jihoamerický kontinent vrátit zatím nezná. V Barceloně totiž před necelým rokem podepsal novou smlouvu do roku 2021.

