Primera Division - Barcelona plánuje velkou letní přestavbu. Kdo je jejím hlavním cílem?

Dnes 16:13 - Podle informací španělského deníku Sport plánuje vedení Barcelony v případě neúspěšného konce sezóny výraznou přestavbu kádru a jedním z jeho hlavních cílů zůstává playmaker Liverpoolu Philippe Coutinho. Brazilský reprezentant je dlouhodobě v hledáčku katalánského velkoklubu, jenž je v létě připraven zbavit se několika „nadbytečných“ hráčů.

Vzhledem k formě Realu Madrid, jenž míří za ziskem španělského titulu a tvrdé prohře s Juventusem v úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů, se Barcelona ocitla ve vážné krizi a sezónu může zakončit bez jediné větší trofeje.



Pokud by k tomuto scénáři skutečně došlo, dají se na Camp Nou očekávat drastické letní změny v kádru, přičemž vedení Barcelony se podle Sportu hodlá tentokrát zaměřit na kvalitu, nikoli na kvantitu jako během loňského přestupového okna.



Sport dále naznačuje, že hlavním cílem katalánského velkoklubu bude ofenzivní záložník Liverpoolu Philippe Coutinho, jenž patří k oporám Liverpoolu, za který už letos nastřílel 10 gólů a na dalších šest přihrál.



Zprávy ze Španělska naznačují, že jednání mezi Coutinhem a Barcelonou jsou v pokročilé fázi a brazilský reprezentant by se přestupu na Camp Nou nebránil. Závisí však na postoji Liverpoolu, který je díky současnému postavení v tabulce Premier League po třech letech blízko návratu do Ligy mistrů.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz