Primera Division - Barcelona „potvrdila“ posilu a Enrique po zápase vtipkoval i káral fanoušky

© FotbalPortal.cz -

3 Líbilo se

Dnes 13:13 - Hodně rozbouřená situace nyní panuje na barcelonském Camp Nou. Po porážce v Málaze a výpadku v Turíně se v kuloárech azulgranas mocně spekuluje o nutné obměně hráčského kádru. Včera dokonce jedno jméno nepřímo potvrdil i člen klubového vedení Barcelony.

Sportovní ředitel klubu Robert Fernández totiž po včerejším utkání, v němž Barcelona porazila Real Sociedad 3:2, na přímou otázku, jestli klub koupí v létě útočníka Gerarda Deulofea, odpověděl souhlasně.

„Deulofeu? Ano, bezesporu jedna z možností do budoucna. Rozhodně,“ poznamenal.

Gerard Deulofeu se fotbalově formoval v mládežnických kategoriích Barcelony. Momentálně ale působí v milánském AC, kam ho poslal na hostování Everton. Nicméně když ho Barcelona do tohoto klubu prodávala, zajistila si opci ve výši 12 milionů eur, kterou nyní hodlá uplatnit.

Jinak výhru si, byť nejtěsnější, proti Realu Sociedad, pochvaloval trenér Luis Enrique. „Je to pro nás dobrý záchytný bod, od nějž se můžeme odrazit k obratu,“ zmínil samozřejmě středeční duel, v němž na azulgranas čeká náročný úkol. Podobně jako s PSG obrátit nepříznivě se vyvíjející dvojzápas v Lize mistrů.

Proti Juventusu ale budou jeho svěřenci dotahovat „jen“ třígólovou ztrátu. S lehkou dávkou ironie se k této misi postavil i trenér. „Budeme riskovat. Dokonce tolik, že možná nastoupíme s osmi útočníky.“

V mnohem vážnějším tónu se ale nesla debata ohledně fanoušků a pískotu na záložníka Andrého Gomese. „Na Laudrupa se první rok pískalo, na Koemana taky. Teď jen uvidíme, jestli to překoná nebo ne. Nedávno to samé potkávalo Sandra a Munira. Je ubohé kritizovat své hráče. Je to to nejhorší, co fanoušek může udělat k hráči svého týmu.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es