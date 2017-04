Primera Division - Iscova gólová paráda. Co ještě musí zachránce Realu udělat, aby dostal víc prostoru? Vždyť je lepší než Bale

© as.com - Isco Alarcón

Dnes 10:16 - Záložník Isco Alarcón včera opět ukázal, jak je pro Real důležitý a jak velká je škoda, že nedostává větší prostor na trávníku na úkor hráčů, kteří kolikrát nemají lepší formu než on. Dvěma přesnými trefami včera zajistil Los Blancos veledůležité body v zápase, který směřoval k remíze a svoji lásku ke klubu neváhal znovu zopakovat i novinářům.

„Utkání se nám hodně zkomplikovalo. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Ukázali jsme ale, jaký je duch Realu Madrid. Nevím, jestli to byl můj nejlepší zápas. Pokud naskočím do hry, snažím se udělal to nejlepší pro tým. Měl jsem štěstí, že jsem byl rozhodujícím hráčem. Na příležitost nečekám pouze já, ale všichni mí spoluhráči,“ prohlásil po zápase v Gijónu, který Real vyhrál 3:2, Isco.

V poslední době se neustále mluví o Iscově budoucnosti. Především o jeho odchodu z klubu právě kvůli nedostatku herních minut. „Už jsem to řekl mnohokrát. Chci tu zůstat dlouhou dobu a doufám, že to tak bude. Nevím, proč lidi tolik překvapuje, že chci hrát víc. Kdybych nevěřil, že si to zasloužím, tak o tom nemluvím.“

Jak to tedy bude s jeho smlouvou, která končí v roce 2018 a zatím nebyla prodloužena? „Noviny občas špatně vyloží moje slova, pro ně je jediné důležité prodávat. Já říkám pořád to samé od chvíle, co jsem přišel do Realu: chci tady zůstat a nakonec se učiní to správné rozhodnutí.“

Isco bohužel doplácí na to, že ofenzivní řada BBC ve složení Bale, Benzema, Ronaldo je pro trenéra Zidaneho nedotknutelná. Pokud bychom posuzovali pouze výkony, pak je na tom ale například Isco mnohem lépe než Gareth Bale. V lize oba hráči sehráli skoro stejný počet minut (Isco 1387, Bale 1389) ale statisktiky jsou výrazně nakloněny ve prospěch španělského reprezentanta. Isco dal 9 gólů a má pět přihrávek, zatímco Bale má bilanci 7+3.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com