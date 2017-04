Primera Division - Real Madrid vydoloval tři body v Gijóně v devadesáté minutě, Messi řídil výhru Barcelony

Taky mě štve, že jsem stihl jen půl hodinku, jasně Gijon, ale bylo to 2:2 a kluci hráli dobře, sebevědomě hlavně, nebáli se těžší kombinace, 1 na 1 a fakt byla radost se na to dívat a průniky co předváděl Isco, opravdu neskutečný. Říkal jsem si, že kdybychom měli full obranu a hráli tyhle kluci a věřili by si, snad by zvládli i ten Bayern.