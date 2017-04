Primera Division - Barcelonu čekají opravky se San Sebastiánem, Real cestuje do sestupem ohroženého Gijónu. Nasadí Zidane Ronalda?

© as.com - Messi v zápase s Realem Sociedad

Dnes 13:13 - Není čas topit se v depresích ani si užívat výhry. Španělská liga jede dál a rozdílná rozpoložení vedoucích dvou týmů Barcelony a Realu po „pohárové středě“ mohou být po víkendu zase zcela odlišná. Azulgranas totiž hostí Real Sociedad, zatímco Madrid navštíví Gijón.

Sporting Gijón - Real Madrid

Sobota 15. dubna, výkop 16.15, Estadio El Molinón, Gijón, přímý přenos DIGI SPORT 3 HD

Madridský Real vede tabulku španělské ligy o tři body. Po remíze v derby s Atléticem se zdálo, že Bílý balet bod ztratil, ale následný výsledek Barcelony v Málaze nakonec dal tomuto rezultátu úplně jiný rozměr. Nicméně ztratit body na stadionu Molinón, kam Real zavítá v sobotu v podvečer, už by mohlo tentokrát mít mnohem horší následky.

Ostatně naposledy, kdy tu Madrid hrál, skončil zápas 0:0. To bylo v srpnu 2015 a šlo o premiéru trenéra Rafaela Beníteze na lavičce Blancos. Jak jeho angažmá nakonec dopadlo všichni dobře víme...

Sporting sice bojuje o záchranu v lize velice statečně, ovšem chybí mu to podstatné - , které by ho vytáhly ze sestupové pozice. Momentálně je 18. a na „zachráněné“ Leganés ztrácí pět bodů. Jenže každým kolem ubývají šance a jediné vítězství v posledních devíti zápasech také zrovna nenabádá k optimismu.





Ten má naopak Real po středečním zápase čtvrtfinále Ligy mistrů na rozdávání. Bayern po nepříliš výrazné první půli v té druhé přehrál, do Madridu si přivezl výhru 2:1 a odveta, která je na pořadu v úterý, se mu bude hrát proti jednomu z favoritů celé soutěže mnohem snadněji.

Nicméně v sobotu bude Realu chybět jeden člen BBC. Gareth Bale si totiž v zápase v Allianz Areně stěžoval na bolesti svalu a trenér Zidane ho střídal předčasně. V Gijónu se tedy neobjeví a otazník visí i nad jeho účastí v El Clásicu, jež se hraje příští neděli.

Pozor si bude muset dát také Nacho, který má na kontě čtyři žluté karty a pokud by viděl pátou, rovněž by se nemohl hlásit k utkání s Barcelonou. To by zas nebyla taková rána, kdyby Zidanemu nezůstal jen jediný zdravý stoper Sergio Ramos. Pepe s Varanem jsou totiž zraněni.

Ovšem pozor! Čtyři karty má také Ronaldo a tak není jisté, jestli ho nebude Zidane šetřit na El Clásico...

Pravděpodobné sestavy:

Sporting Gijón: Cuéllar - Lillo, Meré, Amorebieta, Canella - Carmona, S. Álvarez, Vesga, Cases, Moi Gómez - Čop

Real Madrid: Navas - Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo - Casemiro, James, Kovačić - L. Vázquez, Morata, Ronaldo (Asensio)

Tip FotbalPortal.cz 0:2

FC Barcelona - Real Sociedad

Sobota 15. dubna, výkop 20.45, Camp Nou, Barcelona, přímý přenos DIGI SPORT 3 HD

Úplně odlišná nálada než v Madridu panuje v katalánské metropoli. Důvodem jsou dvě porážky z posledních sedmi dní. Ligová v Málaze 0:2 a ještě bolestivější v úterý v Turíně s Juventusem 0:3. Dvě prohry v řadě naposledy Barcelona zaznamenala shodou okolností přesně před rokem.

Tehdy po porážce v San Sebastiánu 0:1 přišel kolaps v Lize mistrů proti Atléticu 0:2...a následovala ho další prohra - doma s Valencií 1:2. Shodou okolností i tentokrát se do špatného období Barcelony přimotal Real Sociedad. Letos hraje velice dobře a po časovém úseku, v němž se mu moc nedařilo (ve čtyřech zápasech uhrál jen jeden bod), se znovu vzchopil a porazil Gijón 3:1.

Pro azulgranas přeci jen velice těžký soupeř, jenž si hlídá šestou pozici v tabulce, na druhou stranu obávaný je pro Barcelonu především na domácím stadionu Anoeta, kde se s ním pokaždé trápí. Na Camp Nou ho Barcelona porazila dvacetkrát v řadě, naposledy v domácím poháru letos v lednu 5:2, v lize v listopadu 2015 pak 4:0.

Špatnou zprávou pro Barcelonu je skutečnost, že se jí rozpadne útočná řada MSN. Jak známo Neymar dostal za ironické gesto směrem k rozhodčímu trest na dva zápasy plus jeden za vyloučení a v sobotním utkání z něj ukrojí teprve první díl. V utkání se neobjeví ani Mascherano, jehož trápilo lýtko a vzhledem k tomu, že azulgranas dále čeká odveta s Juventusem a El Clásico, bude ho Enrique určitě šetřit.

Pozor na žlutou kartu si bude muset dát Jordi Alba se Sergi Robertem. V případě, že spatří žlutý kartónek, mohou se s duelem proti Realu Madrid rozloučit.

Kromě Mascherana bude Barcelona postrádat i dlouhodobě zraněného Vidala s Rafinhou, naopak do hry by už mohl zasáhnout Arda Turan. Na druhé straně bude scházet vykartovaný Juanmi a zranění Carlos Martínez, Agirretxe, otazník visí nad Odriozolou a Zaldúou.

Pravděpodobné sestavy:

FC Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitić, Iniesta - Messi, Suárez, Arda Turan

Real Sociedad: Rulli - Odriozola, Navas, I. Martínez, Yuri - Illarramendi, Zurutuza, X. Prieto - Vela, Willian José, Oyarzábal

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Kompletní program 32. kola Primera División:

Pátek 14. dubna

20.45 Athletic Bilbao - Las Palmas

Sobota 15. dubna

13.00 Deportivo - Málaga

16.15 Sporting Gijón- Real Madrid

18.30 Atlético Madrid - Osasuna

20.45 FC Barcelona - San Sebastián

Neděle 16. dubna

12.00 Leganés - Espanyol

16.15 Valencia - Sevilla

18.30 Betis - Eibar

20.45 Granada - Celta Vigo

Pondělí 17. dubna

20.45 Alavés - Villarreal

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Jan Preisler / FotbalPortal.cz