Primera Division - V létě čeká na Barcelonu hotová revoluce v kádru. Kdo přijde a která jména kabinu opustí?

Jak píšou ostatní, základ je trenér. Pro odchovance jsem taky. Alena, Samper. Příchod Deulofeua by byl taky dobrý. Když tenkrát mohl občas sedět na lávce Pedro nebo Alexis, zvládl by to i on, hlavně by ale musel dostávat stejné minuty jako dostávali ti dva. Když nedaří někomu z trojice MSN tak by se hodilo je někým vystřídat. Pravý obránce, a kvalitní založník by se taky hodil, koneckonců i ještě jednoho stopera Barca potřebuje. Problém je, že všechny tyto změny by byly dost nakladne